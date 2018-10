Moslimská tenistka obvinila rozhodcu z rasizmu: V tomto jej zakázal nastúpiť

Ománska tenisová hráčka Fatma Al Nabhani sa poriadne nahnevala na turnaji ITF France 21A a obvinila rozhodcov z rasizmu.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Tenistka sa vyjadrila na sociálnej sieti, kde tvrdila, že rozhodcovia predstavitelia úmyselne odmietli udeliť jej body a otvorene uprednostnili jej súpera. Al Nabhani vo svojom prvom vyhlásení uviedla, že jej bolo povolené hrať až po tom, keď si vyzlečie legíny.



Ako moslimská hráčka z arabskej krajiny nosím pod sukňou legíny. Vyjadrujem tým úctu k svojmu náboženstvu. Cítim sa pohodlne a môžem ďalej hrať. Pravidlá Medzinárodnej tenisovej federácie povoľujú nosiť legíny pod kolená a hrám tak už dvanásť rokov, čo obchádzame turnaja ITF a WTA, a nikdy som s tým nemala problém," cituje tenistku český sport.cz

"V prvom kole proti domácej hráčke Else Jacquemotové mi francúzsky rozhodca ešte pred začiatkom stretnutia povedal, aby som si legíny dala dole. Odpovedala som mu, že ich nevyzlečiem, že takto hrám od dvanástich. On mi na základe toho oznámil, že takto hrať nemôžem. Poprosila som ho teda, aby sa na to opýtal riaditeľa turnaja," opisovala ďalej incident štyristo šiesta hráčka sveta.

"Riaditeľ turnaja mu potvrdil, že pravidlá to dovoľujú. Empajrový rozhodca mi napriek tomu povedal, že ak chcem hrať, tak nech si legíny o päť centimetrov povytiahnem nahor. Tých päť centimetrov asi pre neho znamenalo veľa," dodala nahnevaná hráčka, ktorá podala aj oficiálnu sťažnosť na Medzinárodnú tenisovú asociáciu.

Zápas však nakoniec odohrala a podarilo sa jej aj zvíťaziť. V druhom kole však musela pre zrazenie z turnaja odísť nadobro.