Počty klesajú každým rokom: Sezónu v NHL začne iba poltucet Slovákov!

Počet Slovákov v NHL postupne klesá a nové tváre sa zatiaľ v profilige neobjavujú!

Do 102. ročníka najlepšej ligy sveta, ktorá odštartovala v noci, zasiahlo v úvode iba 6 slovenských hráčov - gólman Halák, obrancovia Chára s Marinčinom a trio útočníkov Tatar, Pánik a Daňo. Pre zdravotné problémy vstup do sezóny nestihne rovnako ako vlani dvojica - obranca Sekera a útočník Gáborík. Šancu zahrať si v prvých tímoch však môžu dostať aj ďalší Slováci, ktorí odštartovali nový ročník na farmách!

Pozornosť slovenských fanúšikov sa najviac sústredí na útočníka Tomáša Tatara, ktorého pred štartom nového ročníka vymenil vlaňajší finalista Vegas do Montrealu. „Je to pre mňa veľká výzva, v kanadskom klube som nikdy nehral. Hokej je tu športom číslo jeden,“ vyjadril sa Tatar, ktorý by mal sezónu odštartovať v elitnom prvom útoku Canadiens. Nový klub má aj gólman Jaroslav Halák, ktorý po štyroch rokoch v Islanders zamieril do Bostonu ku krajanovi Zdenovi Chárovi. O post jednotky však musí tvrdo zabojovať, keďže v tíme mal doposiaľ túto pozíciu fínsky gólman Tuukka Rask. Stanleyho pohár obhajujú hokejisti Washingtonu, ktorí v minulej sezóne vo finále zdolali nováčika Vegas 4:1 na zápasy a získali svoj premiérový titul. Najprestížnejšia hokejová liga sveta bude mať opäť 31 účastníkov, do budúcna sa však má rozšíriť o klub zo Seattlu.

Čakajú na šancu

V priebehu ročníka by mohli dostať pozvánku do prvého tímu aj ďalší Slováci. Na farmách bude v jednotlivých kluboch až 8 hráčov spod Tatier. Najväčšiu šancu dostať sa do prvých tímov majú obranca Jaroš a útočník Cehlárik, ale premiéru v profilige by si mohol odkrútiť aj zadák Čajkovský v drese Caroliny či ďalší bek Černák v tíme Tampa Bay alebo aj gólman Patrik Rybár v tíme Detroitu.

Slováci na farme so šancou na NHL

Providence (farma Bostonu) - Peter Cehlárik (ú), Martin Bakoš (ú) - zranený

Charlotte (farma Caroliny) - Michal Čajkovský (o)

Grand Rapids (farma Detroitu) - Patrik Rybár (b)

Ontario (farma Los Angeles) - Peter Budaj (b)

Binghamton (farma New Jersey) - Marián Studenič (ú)

Syracuse (farma Tampa Bay) - Erik Černák (o)

Belleville (farma Ottawy) - Christián Jaroš (o)