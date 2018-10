Višňovský to povedal na rovinu: V hokeji máme vážnejšie problémy ako logo!

Aktuálne sa zdá, že sezónu 2018/2019 začne v prvých tímoch NHL šestica slovenských hokejistov.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

V úvode ročníka by v profilige nemali absentovať Zdeno Chára, Jaroslav Halák (obaja Boston), Marko Daňo (Winnipeg), Martin Marinčin (Toronto), Richard Pánik (Arizona) a Tomáš Tatar (Montreal). Väčšina Slovákov v predsezónnych kempoch neuspela, na listine zranených figurujú stálice Andrej Sekera (Edmonton) a Marián Gáborík (Ottawa). Indisponovaný je aj bostonský "medveď" Martin Bakoš. Niekdajší vynikajúci slovenský reprezentant Ľubomír Višňovský tvrdí, že aktuálny stav odzrkadľuje skutočnosť.

"Je to realita. Vyplýva to z toho, ako sme s mladými hokejistami pracovali približne pred desiatimi či pätnástimi rokmi. Je to obraz slovenského hokeja. Máme tam niekoľko mladých chlapcov, ale ešte potrvá dve. tri sezóny, kým sa dostanú do základnej zostavy v NHL. Máme asi troch potenciálnych obrancov, ale útočníkov je veľmi málo," uviedol pre agentúru SITA Višňovský.

Krátko pred štartom novej sezóny prišiel o miesto v hlavnom tíme Ottawy obranca Christián Jaroš. "Neviem, akým systémom chce hrať Ottawa. Vedenie sa takto rozhodlo. Tréner v ňom zrejme vidí potenciál a chce, aby odohral čo najviac minút. V NHL by zrejme hral siedmeho beka a chodil po tribúnach. Jaroš je na dobrej ceste, musí to vydržať, musí to odmakať, ukázať sa v dobrom svetle na farme a čakať na svoju príležitosť," zhodnotil niekdajší obranca.

Višňovského si 4. decembra uctia v jeho niekdajšom tíme Los Angeles Kings, kde ho uvedú do klubovej siene slávy. "Bude to počas domáceho zápasu proti Arizone. Síce nevykorčuľujem, ale pôjdem na koberec na ľade, pustia o mne nejaké video. Niečo o mne povedia, ja budem mať príhovor a uvedú ma do siene slávy Kings. Okrem toho je na programe večera, charitatívna akcia, zrejme i autogramiáda, fotenia. Veľmi ma teší, že si na mňa spomenuli. Odohral som tam dosť rokov a polámal veľa hokejok. Som rád, že som zanechal dobrý dojem," povedal rodák z Topoľčian, ktorý si dres Kings obliekal v rokoch 2000-2008. V NHL hral aj za Edmonton, Anaheim a New York Islanders.

Sezóna 2018/2019 už klope na dvere. Majster sveta za rok 2002 je zvedavý, ako sa bude dariť San Jose. Jednoznačného favorita na zisk Stanleyho pohára však podľa neho nemožno určiť. "Vždy majú dobrú základnú časť, okrem toho podpísali Erika Karlssona - najproduktívnejšieho obrancu NHL v posledných rokoch. Washington bude mať veľmi ťažkú obhajobu. Uvidíme, ako sa rozbehne Edmonton. Samozrejme, že sú tam i ďalšie tímy. Je otázne, či Vegas nadviaže na výkony z uplynulej sezóny. Toronto sa posilnilo a má vysoké ambície. NHL je veľmi vyrovnaná súťaž, bude to napínavé a sám som zvedavý, ako to dopadne."

Višňovský pozorne sleduje aj situáciu v slovenskom hokeji, kde je v súčasnosti veľmi diskutovanou témou nové logo SZĽH. "Viem, že to nebude na dresoch na majstrovstvách sveta. Do štátneho znaku by sa nemalo zasahovať. Ľudia zo zväzu vymysleli takéto logo a asi vedia, čo robia. Ťažko sa mi k tomu vyjadruje. Keď to nebude na dresoch na majstrovstvách sveta, tak si myslím, že je to v poriadku. Veľa ľuďom sa to však nepáči. Keby bol v slovenskom hokeji iba takýto problém, bolo by to fajn. Musíme však riešiť oveľa vážnejšie problémy, napríklad to, že nemáme hráčov na svetovej úrovni," uzavrel pre agentúru SITA trojnásobný majster SR so Slovanom Bratislava.