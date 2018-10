Bayern v Lige Majstrov zaváhal: Dlhá séria je minulosťou!

Séria víťazných domácich zápasov Bayernu Mníchov v skupinovej fáze Ligy majstrov sa zastavila na čísle 12.

O pretrhnutie šnúry sa postarali futbalisti Ajaxu Amsterdam, ktorí v druhom vystúpení v E-skupine uhrali v Alianz aréne remízu 1:1. Na rýchly gól Matsa Hummelsa odpovedal Noussair Mazraoui a v nadstavenom čase mohol holandský tím strhnúť víťazstvo na svoju stranu, Lasse Schöne však iba opečiatkoval brvno. Bayern zaváhal v treťom súťažnom zápase za sebou. Minulý týždeň prehral v nemeckej bundeslige na pôde Herthy Berlín 0:2 a doma iba remizoval s Augsburgom 1:1. "Musíme si sadnúť s ďalšími členmi realizačného tímu a podrobne rozanalyzovať príčiny našich neúspešných výsledkov v uplynulých troch zápasoch. Som však presvedčený, že podnikneme správne kroky potrebné k tomu, aby sme sa opäť vrátili na víťaznú cestu," uviedol pre uefa.com tréner Bavorov Niko Kovač.

Bayern je so ziskom štyroch bodov v tabuľke druhý o skóre za Ajaxom. O bod menej má tretia Benfica Lisabon. "Naša skupina je veľmi zaujímavá a vyrovnaná. Už po žrebe som povedal, že sme síce favoritmi, no každý môže vyhrať s každým. Ajax podal dobrý výkon a zaslúžene získal bod. Vo futbale je možné všetko, som si však istý, že Bayern postúpi do vyraďovacej fázy a bude bojovať o cennú trofej," dodal Kovač. Ajax zanechal v Mníchove sympatický dojem a potvrdil, že pod vedením trénera Erika ten Haga napreduje. "Remíza je cenná, no podľa priebehu zápasu sme mohli a mali vyhrať. S výnimkou úvodných minút zápasu to bol z našej strany fantastický výkon. Neustále sme sa naháňali za loptou a spôsobovali Bayernu veľké problémy. Hráči do bodky dodržali taktické pokyny. V nadstavenom čase nám chýbalo veľmi málo k tomu, aby sme ukoristili všetky tri body."