Zomierajúci otec dostal kreatívny nápad, ako byť naďalej súčasťou života synov: Vtisne vám slzy do očí

Otec dvoch malých synov bojuje so zákernou chorobou a vie, že ich nikdy neuvidí rásť. Našiel spôsob, ako byť aspoň sčasti súčasťou ich života, aj keď bude už na druhom svete.

Joe Hammond (40) trpí neurodegeneratívnym ochorením, ktoré ho podľa lekárov do jedného alebo dvoch rokov pripraví o život. Otecka trápi, že neuvidí ako jeho milovaní synovia, Tom (6) a Jimmy (1), rastú, idú do školy alebo zmaturujú. Joeho, ktorý žije neďaleko anglického mesta Petersfield, straší jeho smrť aj kým žije.

Rozhodol sa, že nechce, aby na neho chlapci zabudli a preto im napísal 33 listov. Každému až po jeho 18. narodeniny. "Každý list vložím do obálky a umiestnim do starej škatule od topánok," cituje otecka portál The Sun. Netrápi ho len to, že opustí malých synov, ale aj manželku Gillian, ktorá pri ňom stále verne stojí a je mu veľkou oporou.

Prezradil, že ako jeho choroba postupuje mení sa aj jeho rola v živote chlapcov. Joe je pripútaný na invalidný vozík a nedokáže sa o nich starať ako predtým.

"Do každého listu píšem spomienku na niečo, čo sme spolu robili, miesto kam sme chodili. Sú to detaily nášho spoločného života. Hovoria príbeh kto sme, alebo kým sme boli," dodal. Joe sa rozhodol pomocou internetovej zbierky GoFundMe vyzbierať peniaze, ktoré rodine pomôžu po jeho smrti.