Študentka sa rozprávala s babkou, tá si na nej všimla desivý detail: Začal sa boj o život

Myslela si, že má len chrípku, realita však bola oveľa horšia.

Škótka Gemma Bland (18) akurát nastúpila na vysokú školu, keď sa zrazu začala cítiť zle. Tieto pocity pripisovala začínajúcej chrípke, až neskôr zistila, ako veľmi sa mýlila.

Otvoriť galériu Gemma si vypočula zdrvujúcu diagnózu. Zdroj: Facebook/Gemma Bland

Keď sa Gemma rozprávala prostredníctvom aplikácie FaceTime so svojou starou mamou, pozorná žena si na vnučke všimla podozrivú vyrážku - ktorá patrí k príznakom meningitídy. Dievčina zistila, že sa postupne vyhádzala na celom tele. Po tom, čo ju babka aj so sestrou prosili, aby išla k lekárovi, rozhodla sa vyhľadať pomoc. Na pohotovosti Gemme odobrali tekutinu z bedier. Následne jej diagnostikovali menigokokovú meningitídu a otravu krvi, ktoré sa môžu končiť aj smrťou. Jej stav je už však stabilizovaný a leží na oddelení infekčných ochorení.

"Gemma bola trochu ospalá. Ani si neviem predstaviť, k akej tragédii by mohlo dôjsť, ak by nedošlo k tomu videohovoru," povedala pre britský denník The Sun mama dievčaťa, ktoré sa už z choroby úspešne zotavuje.