Aukcia filmových rekvizít: Fanúšikovia Star Wars, chystajte peňaženky

Fanúšikovia filmov Star Wars by mali zbystriť pozornosť! V decembri sa bude v Los Angeles konať aukcia piatich vecí, ktoré sa objavili práve v týchto kultových filmoch.

Chýbať nebudú ruky droida C-3PO či helma pilota stíhačky T. I. E. Jej cena môže byť viac ako 250-tisíc eur! Star Wars pozná zrejme každý. Prvý film sa dočkal premiéry v roku 1977 a zatiaľ posledný, jedenásty, tento rok v máji. Dej sa odohráva vo fiktívnej galaxii v neurčitom čase.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Práve v najstaršom filme z roku 1977 sa objavila helma, ktorá sa bude v decembrovej aukcii dražiť za najvyššiu sumu, a to približne za 250-tisíc eur. Aukcia prebehne od 11. do 13. decembra. Predávať sa bude 5 vecí a odhadovaný zisk by mohol prevýšiť 700-tisíc eur. Okrem prilby pilota budú v aukcii aj ruky droida, prilba podpísaná hlavnými hrdinami či svetelný meč Luka Skywalkera.

Aukcia