Obvinený sprostredkovateľ Zoltán dlhuje štátu milión eur: Môžu brať jeho svedectvo ako dôveryhodné?!

Zostali aj po vražde. Nerozhádzali ich masové protesty na námestiach, veľká policajná akcia ani enormný záujem médii po poprave Jána Kuciaka († 27) a Martiny Kušnírovej († 27).

Všetci štyria údajní páchatelia zostali žiť pokojne ďalej na Slovensku. Jeden z obvinených Zoltán Andruskó má zároveň miliónové dlhy, no ako jediný zatiaľ spolupracuje s vyšetrovateľmi. Môže to narušiť jeho dôveryhodnosť? Obvinený podnikateľ Andruskó, ktorý mal sprostredkovať vraždu, čelí obvineniu aj pre neodvedenie dane a poistného, na čo upozornila blogerka Júlia Mikolášiková.

Škoda je viac ako 133 000 eur. Ako fyzická osoba dlhuje Andruskó štátu na daniach podľa údajov Finančnej správy vyše milióna eur. „U spomínaného daňového subjektu vedieme daňové exekučné konanie,“ vyhlásila hovorkyňa Finančnej správy Ivana Skokanová. Denník SME upozornil, že dlhy z neho robia tretieho najväčšieho dlžníka Finančnej správy spomedzi živnostníkov.

Podľa polície mal dostať od Aleny odpustenie dlhu vo výške 20 000 €. Práve Andruskó zatiaľ ako jediný spolupracuje s vyšetrovateľmi, čo mu môže pomôcť znížiť si trest. „To, že má dlžoby, nijako neovplyvňuje jeho dôveryhodnosť. Tú by si mohol pokaziť, ak by už mal nejaké iné trestné veci, pojednávania a prichytili by ho pri klamstve,“ uviedol právnik Robert Bános.

Zostali ticho

Generálny prokurátor krátko po vražde mladého páru sľuboval bezprecedentnú policajnú akciu, aká nemala mať v dejinách Slovenska obdoby. „Garantujem, že rozpútam peklo, ak sa potvrdí, že skutok bol spáchaný v súvislosti s prácou Jána Kuciaka,“ povedal vtedy Jaromír Čižnár (54). Expremiér Robert Fico išiel ešte ďalej a v televízii kontroverzne ponúkol za relevantné informácie odmenu milión eur.

So štvoricou aktuálne obvinených z prípravy a vykonania vraždy to, zdá sa, nič neurobilo. Obvinená štvorica zostala na Slovensku aj pol roka po úkladnej vražde novinára a žili si nerušene ďalej svoje životy. Teda až do minulého týždňa, keď ich v Kolárove a Komárne zadržali kriminalisti.

„Vedeli, že systém nejakým spôsobom funguje a to im dodávalo istotu, že môžu byť v pohode. Myslím si, že sa nebáli odhalenia. Samozrejme, že za tým mohli byť aj nejaké technické dôvody ako nedostatok peňazí alebo kontaktov. To boli ľudia, ktorí poznali ten systém zvnútra a vedeli, že má isté úskalia, ktoré môžu byť nápomocné tomu, že nebudú odhalení. Akurát, že sa pomýlili,“ vysvetľuje možné pohnútky údajných páchateľov psychologička Katarína Hatráková. O tom, že po vražde neboli paralyzovaní strachom a nežili svoj život v ústraní, svedčí aj ich aktivita na sociálnych sieťach.

Szabóa preveria

Tomáš Szabó pracoval v minulosti ako vyšetrovateľ. Po sérii disciplinárnych previnení sa dobrovoľne nechal preveliť na obvodného policajta, až napokon zo zboru v roku 2015 na vlastnú žiadosť odišiel. Jeho postupy by mala preverovať policajná Inšpekcia.

„Mohol získavať určité kontakty, alebo vidieť do určitých vecí. To čomu sa venoval a aké mal prípady a podobne, to je absolútne evidované a dá sa to spätne všetko vyhľadať. Možno tam hľadať aj ďalšie súvislosti, ktorý by viedli aj k ďalšiemu získavaniu dôkazov,“ povedala rektorka Akadémie Policajného zboru Lucia Kurilovská.

Šéf Policajného zboru Milan Lučanský potvrdil, že inšpekcia sa bude venovať jeho prijatiu do zboru. Či preveria aj prípady, ktoré vyšetroval, nepovedali.