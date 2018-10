Kočner prehovoril z basy: Čo ma spája so záhadnou tlmočníčkou!

Po 5 dňoch mlčania prehovoril. Kontroverzný podnikateľ Marián Kočner (55) sedí vo väzení pre kauzu miliónových zmeniek.

V súčasnosti sa však jeho meno skloňuje najmä v súvislosti s Alenou Zsuzsovou (44), ktorá s ním mala spolupracovať a zároveň mal byť krstným otcom jej dcéry. Kočnera v utorok večer eskortovali do Leopoldova. Zsuzsovú začali spájať s Kočnerom najmä susedia, ktorí sa rozhovorili o tom, že mu v minulosti robila prekladateľku z taliančiny a tvrdili, že mal byť krstným otcom jej dcéry.

Po medializovaní sa o tom dozvedel aj Zsuzsovej expriateľ Marián, ktorý s ňou má 15-ročnú dcéru Leu. Kontroverzný podnikateľ to ústami svojho advokáta Martina Pohoveja odmietol. „Môj klient vyhlasuje, že ako krstný otec je uvedený len na dvoch krstných listoch. Obe deti sú mužského pohlavia a dnes majú viac ako 30 rokov,“ tvrdí Pohovej.

Kočner popiera, že by niekedy potreboval prekladateľské služby z taliančiny. „Vyhlasuje, že nikdy nevyužil tlmočnícke služby do talianskeho jazyka, nikdy nezamestnával žiadnu tlmočníčku a ani tlmočníka. Taktiež nikdy neobchodoval so žiadnymi talianskymi firmami. V meste Komárno bol len raz v živote,“ sprostredkoval Pohovej stanovisko Kočnera.

Na otázky, či sa pozná so samotnou Zsuzsovou, alebo s ňou spolupracoval, už však neodpovedal. Kočnera v utorok eskortovali z cely v Bratislave do prísne stráženej väznice v Leopoldove. „Dôvody nám prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry neoznámil a budeme žiadať ich oznámenie,“ povedal Pohovej. Prokurátor nekomentoval, či to súvisí s vraždou Kuciaka.