Obrovský úspech desaťročného Tea z Bratislavy: Slovenský génius tromfol huslistov z celého sveta

Slovenský husľový génius! Aj tak možno po poslednom úspechu nazvať len desaťročného Bratislavčana Tea Gertlera. Na medzinárodnej súťaži mladých huslistov v poľskom Lubline sa mu podarilo získať najvyššie ocenenie, ktoré v 40-ročnej histórii súťaže ešte nebolo udelené - cenu Grand Prix.

Mimoriadne nadaného Tea už milovníci vážnej hudby poznajú nielen v západnej a strednej Európe, ale aj v Rusku, kde hral sólo s Moskovskou filharmóniou. Aby však „novodobý Mozart“ mohol naplno rozvíjať ďalej svoj výnimočný talent, potrebuje nové husle. Kritiky koncertov píšu o Teovi len v superlatívoch a prirovnávajú ho v jeho veku k svetovým huslistickým interpretačným špičkám.

„Jeho posledný úspech je obdivuhodný. Na tejto súťaži sa stretávajú najlepší huslisti sveta, má reputáciu jednej z najnáročnejších svetových súťaží a Teo uspel ako najmladší účastník. Zvíťazil tak aj nad svojimi o 5 - 6 rokov staršími kolegami,“ hovorí nadšene riaditeľka Základnej umeleckej školy Ľudovíta Rajtera v Bratislave Erika Fáberová, ktorú mladý génius navštevuje, i keď momentálne už absolvuje hodiny aj u renomovaných profesorov mimo Slovenska.

„Pomáhajú mi, aby som pri výučbe niečo nezanedbala. Je to totiž veľká zodpovednosť učiť niekoho s takým obrovským talentom,“ vysvetľuje Teova učiteľka huslí Renata Klempárová.

Začínal ako 4-ročný

Ešte v škôlke mama Ľubka prihlásila Tea na klavír. „ Po týždni prišiel domov a povedal, že chce husle alebo gitaru,“ objasnila, hoci myslela, že sa vyberie v šľapajach staršej sestry. „Klavír sa mi zdal málo múdry nástroj - má len jeden spôsob hrania. Husle sú múdrejšie, vyžadujú si viac práce, aby zvuk znel pekne,“ argumentuje Teo.

Na jeho príchod do základnej umeleckej školy si dodnes pamätá aj jeho učiteľka. „Pred šiestimi rokmi nakukol do mojej triedy drobný chlapček a povedal, že sa chce učiť hrať na husliach. Nepomohli ani argumenty, že je na to ešte malý. Vedel, že chce hrať a chce začať hneď,“ spomína učiteľka Klempárová.

Nevídaný záujem sprevádzala húževnatosť a neskutočná chuť napredovať. „Máš tu génia, musíš prísť na niektorú hodinu,“ povedala vtedy riaditeľke. Nemýlila sa. Ešte v prípravke Tea vzali na prvú súťaž - Prešporský Paganini. Prvý úspech bol na svete.

Zdedený talent?

Umiestnenia na popredných priečkach hudobných súťaží len potvrdzujú, že Teo je skutočný talent. Po kom v rodine ho zdedil, nie je jasné ani jeho rodičom, pretože na klavíri hrávala len jeho mamina, otec sa hudbe nikdy nevenoval.

„Teo funguje pocitovo, sám má potrebu si skladby precvičovať, málokedy ho musíme motivovať,“ hovorí mama. O tom, že za každým úspechom je tvrdá práca, vie aj on sám. „Sú dni, keď sa mi hrať nechce, ale vždy sa prekonám. Musím cvičiť, aby som bol najlepší,“ hovorí.

Potrebuje kvalitné husle

Rodičia aj učitelia sa zhodujú v jednom: Teovi by pomohol nástroj na medzinárodnej úrovni. „Vidím to na veľkých súťažiach. Úroveň definuje to, čo držíte v rukách,“ konštatuje jeho mama. Podľa riaditeľky Fáberovej u geniálneho dieťaťa sú aj požiadavky na nástroj vysoké.

„Dieťa tak mimoriadne nadané ako Teo potrebuje kvalitný hudobný nástroj, ktorý mu umožní doslova rozlet v jeho geniálnej hre. Publikum si zase užije krásnu nosnosť tónov takéhoto nástroja, čo je napríklad pri hre s orchestrom veľmi podstatné,“ vysvetlila. Verí, že sa nájde sponzor, pretože cena majstrovského nástroja často presahuje aj 20 000 eur.

Najväčšie úspechy

● trojnásobný laureát v súťaži Prešporský Paganini a jej absolútny víťaz v roku 2017

● 2. miesto v medzinárodnej súťaži mladých talentov do 13 rokov Luskáčik 2016 v Moskve

● absolútny víťaz v súťaži Schneiderova Trnava v roku 2017

● víťaz medzinárodnej súťaže Bohdana Warchala Talents for Europe 2018 v Dolnom Kubíne

● 2. miesto v medzinárodnej súťaži Grumiaux v Bruseli v apríli 2018

● 2. miesto na Kociánovej husľovej súťaži 2018 v Ústí nad Orlicí, kde získal aj špeciálnu cenu za najlepšiu interpretáciu skladby

● Grand Prix - cena kategórie do 17 rokov na XIV. ročníku medzinárodnej súťaže mladých huslistov na počesť Karola Lipinského a Henryka Wieniawského v Lubline

Kde všade vystupoval

● v bratislavskej Redute

● v Primaciálnom paláci

● v Lisztovej akadémii

v Budapešti

● v moskovskej Čajkovského koncertnej sále a na mnohých ďalších veľkých pódiách v Maďarsku a v Českej republike

Nadaný aj v iných oblastiach

Teo perfektne hrá nielen na husliach, ale je výnimočný aj v iných oblastiach:

● plynule rozpráva po anglicky a maďarsky

● v matematike vyhral okresné kolo olympiády s max. počtom bodov

● za minútu dokáže zložiť klasickú Rubikovu kocku

● rád pláva, má rád tenis a venuje sa rezbárstvu