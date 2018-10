Peter sa v Košiciach postaví na štart svojho 200. maratónu: Zemeguľu obehol už 9-krát!

Ikona opäť v akcii! O niekoľko dní oslávi sedemdesiatku a chystá sa pritom na svoj 42. maratón v Košiciach. Bežecký matador Peter Polák (69) sa postaví na štart už dvojstého maratónu, čo predstavuje slovenský unikát.

Jeho doterajšia výkonnosť spolu s tréningami takmer stačia na to, aby dobehol na Mesiac alebo 9-krát obehol okolo zemegule. Celkovo nabehal úctyhodných 368 000 km.

O dva týždne pritom tento košický nestor behov oslávi 70-ku. „Mám už nabehaných 368-tisíc kilometrov, je to 9-krát okolo zemegule a raz na Mesiac! Premenené na maratónsku vzdialenosť je to až 8 500 maratónov. V skutočnosti sa však usilovne chystám „len“ na svoj dvestý, ktorý bude zároveň 42. v Košiciach,“ sypal čísla z rukáva Peter Polák.

Svoju premiéru mal na maratóne v roku 1973 vo Vranove nad Topľou, kde trať zvládol za tri hodiny. „Bola to katastrofa. Nebol som dobre pripravený a na 25. kilometri som to chcel vzdať. Starší brat ma však donútil, aby som sa prekonal,“ povedal. Keď však časom tri hodiny nesplnil limit na košický maratón, vraj si aj vydýchol, že už nebude musieť nikdy behať maratóny.

No našťastie sa veľmi mýlil! V roku 1974 vyrazil na svoju košickú premiéru. „Keď som mal 43 rokov, teda v roku 1991, na svojom konte som mal stý maratón a teraz sa chystám a hlavne veľmi teším už na dvojstý. Mám však iné limity. Keď pánbožko dá, rád by som prebehol košický maratón až 50-krát! Doteraz som sa v Košiciach nevzdal ani raz,“ pripomenul Polák.

Nedokončil len jedny preteky v Prahe, keď sa mu roztrhol sval... Neuveriteľná méta odbehnúť svoj dvojstý maratón v živote je preňho poriadnou motiváciou. „Veľmi sa teším, lebo je to mnoho kilometrov tréningu, driny a odriekania, aby som to aj dokázal. Nikdy som nebehal maratón len tak, ale dobre pripravený,“ spomenul príjemným hlasom a dodal, že mu beh dodáva endorfíny.

„Je to aj dobrý pocit, lepšie sa cítim. Mám už skoro 70 a stále som v pohode! Zo srandy iným hovorím aj to, čo mi beh zobral. Meral som 1,8 metra, no teraz je to len 1,6, lebo som sa ubehal...“ so smiechom uzavrel Polák.

Nezlomný matador