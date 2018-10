Maradona sa vyjadril jasne: Nech sa Messi do reprezentácie ani nevracia!

Diego sa vyjadril k Messiho reprezentačnej prestávke.

Bývalý reprezentačný tréner Diego Maradona povedal, že Lionel Messi by mal opustiť tím Argentíny a poslať každého "do pekla". Takto sa vyjadril v rozhovore pre argentíske periodikum Clarín.

Messi, ktorý od začiatku svojho debutu s Argentínou v auguste 2005 dosiahol 65 gólov v 128 zápasoch, si vzal neurčitú dovolenku z medzinárodného futbalu, odkedy ako kapitán Argentíny doviedol mužstvo "len" do osemfinále futbalového šampionátu v Rusku.

Keď sa Diega spýtali, či tým myslí, že by mal Messi nadobro opustiť národný tím povedal: "Áno, pretože aj keď prehrá argentínske mužstvo do 15-rokov, je to Messiho chyba. On je tu vždy na vine. Povedal by som mu aby sa už viac nevrátil," obhajuje Messiho "božský Diego".

Messi, ktorý bol po šampionáte pod veľkým mediálnym tlakom sa k svojej reprezentačnej budúcnosti ešte nevyjadril. Legendárny Diego Maradona si momentálne užíva svoje trénerské pôsobenie v druholigovom mexickom klube Dorados