Zmeny na ministerstve školstva: Športovci budú mať svojho štátneho tajomníka

V zákulisí sa chystá veľká zmena. Ministerstvu školstva už nejaký čas šéfuje nominantka SNS Martina Lubyová (51).

Nie je tajomstvom, že predseda strany Andrej Danko (44) dlho presadzuje, aby vznikli inštitúcie zamerané na šport či cestovný ruch. Podľa informácií Nového Času sa v koalícii už rozhodlo o tom, že v rezorte školstva pribudne nové miesto štátneho tajomníka, ktorý sa bude venovať výlučne športu.

Človek, ktorý bude mať v kompetencii otázky týkajúce sa tisícok športovcov na Slovensku, sa má chopiť funkcie začiatkom budúceho roka. „Áno, hlásim sa k tejto iniciatíve. Už dlhodobo sa snažím presadiť myšlienku samostatného ministerstva pre šport a cestovný ruch. Toto vnímam ako prvý krok. Som rád, že som našiel podporu aj u mojich koaličných partnerov,“ potvrdil Danko.

V súčasnosti sú v rezorte dvaja tajomníci, ku ktorým tak pribudne tretí. Rezort školstva pripomína, že pozícia nového štátneho tajomníka pre oblasť športu si bude vyžadovať zmenu kompetenčného zákona. Podobnú pozíciu zastáva v Chorvátsku bývalá úspešná lyžiarka Janica Kostelić.

Zmeny, ktoré sa odohrajú v najbližších týždňoch, podporuje aj šéf Slovenského olympijského výboru Anton Siekel. „Veľmi vítam takýto krok, lebo je to niečo, po čom športové hnutie už dlhší čas volá. Som presvedčený, že práve v agende štátneho tajomníka pre šport by sa ocitli aktuálne otázky týkajúce sa nielen legislatívy, ale celkovo nášho športu a jeho postavenia v spoločnosti,“ hovorí Siekel.

Podľa jeho informácií jednou z priorít tejto pozície by mala byť príprava legislatívy na vznik ďalších inštitúcií. „Napríklad fond na podporu športu alebo prípadne iná forma orgánu štátnej správy ako ministerstva alebo úradu, ktorý by zastrešoval šport ako jednu z možných agiend,“ dodáva Siekel s tým, že tajomníkom by mal byť človek, ktorý pozná danú problematiku.

„Napríklad nejaký olympionik,“ uzavrel. Podobný názor má aj tréner našej úspešnej biatlonistky Naste Kuzminovej Daniel. „Aspoň nebude taký problém, aký vznikol okolo nás v zime, keď bol stopnutý top tím. Doteraz tam ministerstvo nemalo nikoho. Musí to byť športovec, ktorý už niečo dosiahol,“ myslí si Kuzmin.

Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Martin Kohút pripomína, že nový tajomník musí mať kompetencie, ktoré športu pomôžu. „Aby priniesol do slovenského športu nové vízie a zároveň riešenia problémov. Mnohokrát sa stretávame s tým, že právomoci ľudí, ktorí sa športu dnes na ministerstve venujú, nie sú také, aby dokázali riešiť mnoho vecí a veľa ich končí priamo u ministra. Prínosom by bolo, ak by boli jeho kompetencie také, že dokáže vyriešiť veci so športovými zväzmi efektívnejšie a rýchlejšie,“ vysvetľuje Kohút. Sám verí, že ministerka vyberie človeka zo športového prostredia, ktorý bude mať väzby na to prostredie a prínosom by bolo, ak by mal športovú minulosť.

Pozn.: Anton Siekel je majiteľom denníka Nový Čas.