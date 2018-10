Švédsko sa dohodlo o zostavení novej vlády: Rokovania bude viesť líder opozície

Švédsky konzervatívny politik Ulf Kristersson dostal v utorok mandát na vedenie rokovaní o zostavení novej vlády, uviedla tlačová agentúra DPA.

Po druhom kole konzultácií s lídrami švédskych strán oznámil jeho meno predseda tamojšieho parlamentu (Riksdagu) Andreas Norlén. "Je to záležitosť preskúmania všetkých možností na zostavenie vlády, ktorú by mohol parlament tolerovať," povedal Norlén novinárom. Líder opozície z Umiernenej strany Kristersson má na to, aby sa pokúsil sformovať novú vládu, dva týždne. O svojich úspešných záveroch však môže Norléna informovať už skôr.

Švédsky premiér a líder Švédskej sociálnodemokratickej strany Stefan Löfven neobstál v uplynulom týždni v hlasovaní o vyslovení dôvery v parlamente. Strany po tomto hlasovaní museli spomedzi seba vybrať vhodného kandidáta, ktorému by sa podarilo zostaviť vládu a zároveň získať dôveru zákonodarného zboru. Löfven bude ešte úradovať ako dočasný premiér až do vytvorenia novej vlády, ktorá bude mať v parlamente zabezpečené dominantné postavenie.

Ani ľavicovo orientovaný blok vedený sociálnymi demokratmi (144 kresiel), ani stredopravicová opozičná Aliancia štyroch strán pod vedením Umiernenej strany (143 kresiel) si vo voľbách 9. septembra nezaistili v 349-člennom parlamente väčšinu. Oba bloky odmietli spolupracovať s protiimigračnými, pravicovo-populistickými Švédskymi demokratmi (62 kresiel).