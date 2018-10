Popradskí školáci sa pri novej mape sveta chytajú za hlavu: Nájdi 8 strašných chýb!

Nevychádzajú z údivu! Popradskí školáci dostali v rámci Európskeho dňa jazykov propagačno-náučný materiál Európskej komisie, v rámci ktorého nechýba mapa.

S hrôzou zistili, že sa buď doteraz učili zle, alebo môžu na mape hľadať akurát tak chyby. Slovensko na nej totiž susedí so Sýriou a to nie je zďaleka všetko. Materiál s pochybnými údajmi sa dostal do niekoľkých škôl na Slovensku. Materiál distribuovali do škôl v rámci Európskeho dňa jazykov prostredníctvom informačných centier Europe direct.

V materiáli bola aj mapa s názvom Cestovanie v Európe. Vyzerá to však tak, že niektoré krajiny si v nej pekne pocestovali. „Syn Jozef (11), ktorý chodí do piatej triedy, doniesol mapu veľkos­ti A2 s farebne vyznačenými štátmi Európy. A hneď sa ma pýtal, či je to naozaj pravda, že susedíme so Sýriou. Nerozumel som, čo sa pýta. Pochopil som, až keď som si pozrel mapu,“ vraví s údivom otec Jozef (45).

Tým sa však bizarné geografické okienko ani zďaleka nekončilo. „Okrem toho v srdci Európy, kde leží Švajčiarsko, bolo Srbsko. Moskva bola pre zmenu vedľa Sarajeva. Manželka zavolala do školy, či vedia, čo dali deťom,“ posťažoval sa.

Riaditeľ Dostojevského školy v Poprade Vladimír Tobis priznal, že takýto mate­riál deťom rozdali. Na základe podnetu od rodičov sa však rozhodli mapy od detí stiahnuť. „Budú nahradené novými mapami,“ vyjadril sa. Zistili sme, že to nie je problém iba popradskej školy, ale je to celoslovenská záležitosť.

Na bizarný počin sme upozornili aj Petra Litavca z Europe direct, ktoré mapy škole dodali. „Materiál tlačili v zahraničí, dostali sme ho a rozdistribuovali. Následne sme dostali upozornenie zo zastúpenia Európskej komisie, že v jednom z najpopulárnejších materiálov sú z neznámeho dôvodu chybne označené štáty. Máme ho späť vyzbierať a nahradiť novým, ktorý sme dostali,“ vyjadril sa Litavec.

Nový Čas oslovil aj ministerstvo školstva, vyjadrili sa však, že pripomienku musia najprv preveriť. Z unikátnej mapy sa chytali za hlavu aj ôsmaci. „Ak by sme takéto niečo na geo­grafii na mapu zakreslili my, ideme domov s päťkou,“ povedala udivená Sofia.

Distribúciu sme zastavili

Ingrid Ludvíková, hovorkyňa Európskej komisie v SR

Pri tlači slovenskej verzie mapy Cestovanie po Európe sa vyskytol nešťastný technický problém. Akonáhle sme problém odhalili, distribúcia všetkých chybných máp bola zastavená a všetky takéto kópie boli zničené. Robíme všetky potrebné kroky k tomu, aby sa takýto technický problém nezopakoval. Problém je odstránený a správne mapy sú k dispozícii online.

