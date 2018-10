Šoko a Kašperová vystriedali v Milujem Slovensko Adelu a Dangla: Aký zhrabnú honorár?

Finančný kohútik sa škrtiť nebude! Šou Milujem Slovensko prešla radikálnou zmenou, ktorá sa nevyhla ani kapitánskym flekom.

Ostrieľanú Adelu Vinczeovú a Dana Dangla nahradili menej známi Juraj Šoko Tabaček a Stanislava Kašperová. Z peňazí RTVS napriek tomu dostanú rovnaký honorár, ako mali ich populárnejší predchodcovia. Zdá sa, že žiadny rozdiel medzi nimi nevidí nielen televízia, ale ani samotní diváci.

Tých totiž výmena tvárí spred obrazoviek nevyhnala! Keď v RTVS ukázali prstom na Kašperovú a Tabačka, ktorí v šou Milujem Slovensko vystriedali zohranú dvojicu Vin­cze­ová a Dangl, zostali viacerí diváci v pomykove. V zákulisí sa totiž skloňovali zvučnejšie mená na kapitánske fleky, napríklad herečka Zuzana Šebová či spevák Mário Kuly Kollár.

„Stanka a Šoko vniesli do šou nový vietor, pozitívnu energiu a svoj charakteristický humor. Reakcie sú, samozrejme, rôzne, mnohí diváci sa zmene tešia, niektorí menej, ale počet pozitívnych ohlasov pri každej časti rastie, čo nás nesmierne teší,“ povedala hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková. Ak by si však niekto myslel, že neopozorované tváre dostanú za svoju veľkú príležitosť menej peňazí a telerozhlas na nich ešte aj ušetrí, zostal by na omyle.

Podľa registra zmlúv vyplýva, že Stanka a Šoko si za jeden diel relácie, ktorá stojí vyše 63 000 eur, odkroja 1 500 eur. To pre každého z nich znamená 22 500 eur za celú siedmu sériu. Rovnaká suma pípne na účet aj moderátorovi Martinovi Nikodýmovi. Každá zo súťažiacich celebrít dostane podľa dostupných zmlúv po 900 eur. Hudobníci vrátane speváka Sama Tomečka si na hlavu prilepšia o 500 eur za jednu časť.

Bez zmeny

Tie isté sumy platili aj za čias Vinczeovej a Dangla, čo odhaľujú záznamy z predošlých rokov. Zdá sa, že telerozhlas trafil do čierneho, keďže ani odchod hviezdnych kapitánov reláciu nepotopil a stále sa teší diváckej priazni.

„Milujem Slovensko považujeme za úspešný a obľúbený pro­gram, ktorý napriek konkurenčne silnému prostrediu v danom vysielacom čase generuje nadpriemernú sledovanosť. Keďže počas šiestich sérií viedli súťažiace tímy tí istí kapitáni, niektorým divákom trvá dlhší čas, kým si na nové tváre zvyknú,“ doplnila Rusnáková.

"S honorárom som spokojný a som potešený, že som sa týmto dostal na úroveň Dana a Adely, ktorých si vážim. Čo sa tyká samotnej šou, mám ju rád a cítim sa v nej dobre, dúfam, že sa nám darí udržať jej doterajšiu kvalitu, ale to už nech posúdia diváci," povedal Tabaček. Kasperová sa do uzávierky nevyjadrila.