Totálny baby boom: Tenistka za tenistkou sa chváli bruškom!

Ďalšia svetová jednotka oznámila,že je tehotná!

Ženský tenis prežíva totálny baby boom! Bývalú jednotku vo štvorhre Rusku Jelenu Vesninovú (32) inšpirovala Martina Hingisová (38). Deň po košickej rodáčke sa na svojom profile na sociálnej sieti pochválila rastúcim bruškom. Tenisových mamičiek tak utešene pribúda. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, je realitou. Tento boom odštartovala ex-svetová jednotka Bieloruska Azarenková, ku ktorej sa neskôr pridala Serena Williamsová.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Pred pár dňami sa mamou dcérky stala bývalá svetová päťka Ruska Anna Čakvetadzeová (31), ktorá kariéru ukončila pred piatimi rokmi. Dni do pôrodu počíta bývalá svetová jednotka vo štvorhre Indka Sania Mirzaová (31), ktorá ešte vlani na jeseň hrala na turnajoch, no stopku jej vystavilo zranené koleno. Na jar potom zvestovala svetu, že je tehotná a že sa po pôrode chce vrátiť na kurty. Najnovšie radostnú novinu zvestovala Jelena Vesninová, ktorá s krajankou Makarovovou vyhrala Roland Garros, US Open, Wimbledon i olympiádu v Riu. Naposledy hrala na tohtoročnom Roland Garros, no potom sa zranila a odvtedy nehrala.