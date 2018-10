Spontánny nápad spojiť dva športy: Siekel prijal Kidovu výzvu

Prezident Slovenského olympijského výboru (SOV) Anton Siekel (48) a bývalý úspešný profesionálny boxer Tomi Kid Kovács (41) sa stretli v hale 1. judo clubu Pezinok. V rámci vzájomnej výzvy absolvovali tréning na tatami, odveta bude v ringu!

Keďže Tomi Kid je prezidentom Slovenskej boxerskej federácie, s prvým mužom slovenského športu je často v kontakte. „Sme veľmi dobrí priatelia. Každý týždeň si aspoň raz zatelefonujeme a dáme si vedieť, čo máme nové,“ prezradil Anton Siekel, ktorý bez váhania prikývol na Tomiho výzvu. „Pri rozhovore vznikla spontánna myšlienka, či by sme si nevyskúšali tréningy. Najskôr sme si dohodli stretnutie v džudo hale a potom bude tréning u Tomiho. Už sa teším, hoci možno našťastie ešte netuším, čo ma čaká,“ usmial sa Siekel. Ten je v džude držiteľom čierneho pásu a Tomimu vysvetlil základy džuda a vyskúšali si viacero chvatov.

Šport = naj relax

„Je vidieť, že Tomi veľmi dlho a rád športuje. Má perfektnú kondíciu, všetko zvládol a myslím si, že ho to spolu s jeho zverencami bavilo. Práve takéto príležitosti sú pre nás funkcionárov výborné, aby sme sa vyzliekli z oblekov a zašportovali si. Na relax nie je nič lepšie. Ľutujem, že nemôžem chodiť pravidelne trénovať aj preto, lebo niekedy bolo mojím snom trénovať malé deti, no času je veľmi málo,“ uviedol šéf SOV. Na Kovácsovi ocenil jeho trénerskú prácu a Akadémiu boxu v Matúškove, ktorú čoskoro otvorí. „Mám rešpekt pred tým, čo a akým spôsobom robí. Často ho dávam za príklad ostatným, že takto by som si to vedel predstaviť vo všetkých zväzoch. Veľmi fandím tiež jeho akadémii. Je to krásny projekt a verím, že sa stane domovom mnohých športovcov,“ doplnil Siekel.

Strach o zverencov

Tomi Kid sa do kimona obliekol s dvojicou svojich zverencov a reprezentantov Slovenska Viliamom Tankóom a Andrejom Cseme zom. „Keďže som študoval za policajta, v rámci kurzu sebaobrany som si kimono vyskúšal. Keď mi pán Siekel vysvetlil základy džuda, veľmi ma to chytilo,“priznal bývalý profesionálny majster sveta i Európy, ktorý akciu vymyslel. „Zaujíma ma každý šport a myslím si, že treba zobudiť mládež. V Pezinku chodí našťastie veľmi veľa mladých na džudo. Pán prezident výzvu prijal a keď prežijem jeho tréning, začnem rozmýšľať nad odvetou,“ doplnil Tomi Kid. Počas rozcvičky s náročnými gymnastickými cvikmi nespustil oči zo svojich zverencov: „Sme pred európskym šampionátom, tak mi nebolo všetko jedno. Ale zvládli to perfektne!“