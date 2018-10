Hrivík si chce vybojovať miesto aj v reprezentácii: Ako si zvyká na KHL?

Po dlhých deviatich rokoch strávených v zámorí sa v lete vrátil na európske klziská.

Reč je o útočníkovi Markovi Hrivíkovi (27), ktorý sa na dva roky upísal klubu KHL Viťaz Podoľsk. V rozhovore pre denník Nový Čas prezradil, že po dvojnásobnom otrase mozgu sa postupne dostáva do formy, a aj to, v čom vidí rozdiel medzi KHL a NHL.

Ako zatiaľ hodnotíte prechod zo zámoria do Európy?

- Bola to, samozrejme, pre mňa veľká zmena, ale postupne sa do toho dostávam. V Podoľsku sa mi zatiaľ páči, takže som spokojný. Potrebujem ešte nabrať zápasovú prax, veď pre otras mozgu som vynechal polovicu minulej sezóny a hokej hrám vlastne po polročnej prestávke.

Máte ešte nejaké bolesti hlavy počas zápasov?

- Teraz je to už v poriadku, ale predtým to nebolo jednoduché, veď pol roka som bol mimo hry a dlho som sa dával zdravotne do poriadku.

Odohrali ste deväť zápasov, v ktorých ste strelili 6 gólov a na 3 prihrali...

- Začiatok bol dobrý, potom ma pribrzdilo menšie zranenie, ale som rád, že som opäť späť na ľade. Ešte na mojich výkonoch vidno dlhý herný výpadok, ale urobím všetko pre to, aby moja forma ešte gradovala.

Hovorí sa, že KHL sa chce vyrovnať NHL. Ste v ruskej lige krátko, no aký je váš názor?

- Kvalita hráčov sa oproti NHL nedá porovnať, to si nebudeme vôbec nahovárať. Aj v Rusku sú dobrí kvalitní hráči, ale iba dve formácie. Veľký rozdiel je aj v tom, že v NHL sú mužstvá vyrovnané, tu je vidno rozdiel v dueloch medzi top klubmi a slabšími.

A čo sa týka materiálneho vybavenia?

- V Podoľsku je to na dobrej úrovni, máme aj nové lietadlo. Ale zasa musím povedať, že v zámorí je viac ľudí, ktorí sa starajú o servis hráčov, je tam vyšší štandard a celý systém je prepracovanejší. Ale zatiaľ si nemôžem na nič stažovať ani v Rusku.

Ako ďaleko ste od Moskvy?

- Je to necelá hodinka autom. Keď máme voľno, chodím často do Moskvy so spoluhráčmi. Už som bol na večeri aj s Julom Hudáčkom, ktorý chytá za Spartak. Bol som pozrieť aj Červené námestie, ale Lenina som ešte nevidel.

Generálny manažér Miro Šatan sa vyjadril, že určite dostanete šancu v národnom tíme. Je to pre vás výzva zahrať si na domácom šampionáte o rok?

- Samozrejme, že by som rád štartoval na domácom šampionáte, je to sen každého hráča. Urobím všetko pre to, aby bola sezóna úspešná a vybojoval som si miesto v nominácii.

Plánujete ešte návrat do NHL?

- To teraz neviem povedať a ani nad tým nerozmýšľam. Podpísal som dvojročný kontrakt s Podoľskom, takže sa sústredím na výkony v jeho drese.

Po rusky už rozumiete?

- Pomaličky sa začínam zaraďovať (smiech), ale zatiaľ komunikujem hlavne po anglicky.