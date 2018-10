Kaliňák reaguje na kauzu Vietnamec: Verejný odkaz policajtom, ktorí potvrdili únos!

Exministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi veľmi záleží na tom, aby bol prípad údajného únosu vietnamského funkcionára dôsledne vyšetrený a je pripravený spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní, ktoré jediné sú oprávnené prijímať závery.

Napísal to dnes na sociálnej sieti. "Z dnešných informácií médií som sa dozvedel, že dvaja zo 44 vypočúvaných osôb mali vypovedať, že pravdepodobne videli únos. Druhá informácia hovorí, že vyšetrovanie zatiaľ nepotvrdilo, že akcia sa mala udiať s mojím súhlasom, ale naopak vyvracia účasť štátnych orgánov. Pevne verím, že spomínaní dvaja policajti budú teraz spolupracovať s prokuratúrou, keďže tak z nepochopiteľných dôvodov neurobili už v minulosti," uviedol bývalý minister. Zároveň zdôrazňuje, že ani on osobne, ani žiadne slovenské štátne orgány sa nijakým spôsobom vedome nepodieľali na takejto akcii. "Ak sa potvrdí, že bola zo strany Vietnamu zneužitá naša pohostinnosť, bude to mať tvrdú diplomatickú dohru," dodal.

Denník N v pondelok informoval o tom, že dvaja policajti vypovedali pred slovenskými vyšetrovateľmi, že na letisku videli, ako vlečú do nášho vládneho lietadla vietnamského štátneho manažéra Trinh Xuan Thanha. Pre agentúru SITA dnes potvrdil hovorca Krajskej prokuratúry v Bratislave Michal Šúrek informáciu, že v prípade údajného únosu Vietnamca Trinh Xuan Thana bol vydaný pokyn na začatie trestného stíhania.

"Dozorujúci prokurátor vydal pokyn na začatie trestného stíhania vo veci prečinu obmedzovania osobnej slobody spolupáchateľstvom," uviedol. Prípad na slovenskej strane dozoruje Krajská prokuratúra v Bratislave, na prácu vyšetrovateľov dohliadajú traja prokurátori. Vietnamec bol údajne unesený ešte počas minulého leta pomocou slovenského vládneho špeciálu. Kauzu údajného únosu od 3. augusta tohto roka vyšetrujú slovenské orgány činné v trestnom konaní. Na prípade spolupracuje aj Generálna prokuratúra SR spoločne s nemeckými a českými kolegami.