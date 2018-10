Ako zistíte, či pijete dostatok vody? TOP 9 signálov, ktorými vám to telo povie

Dehydratácia sa prejavuje rôznymi spôsobmi a v tom najhoršom prípade vás môže poslať až do nemocnice.

"Zvyčajne ignorujeme skoré varovné príznaky dehydratácie, no ide o niečo, čo treba brať vážne, pretože to môže mať vplyv na celé telo," povedala odborníčka na výživu Grace Derocha pre thisisinsider.com. Podľa jej slov môže dehydratácia viesť k problémom s močovým ústrojenstvom a obličkami. Prečítajte si 10 signálov, ktorými vás vaše telo upozorní na to, ak pitnému režimu nevenujete dostatok pozornosti.

1. Pri dehydratácii mozog reaguje bolesťou hlavy.

2. Nedostatok vody v tele zapríčiňuje zápchu, keďže nestrávené zvyšky potravy sa efektívne nepresúvajú do čriev.

3. Zvýšená frekvencia srdca alebo náhla zmena krvného tlaku pri stoji môže privodiť závrat, ktorý je pravdepodobne spôsobený nedostatkom pitnej vody.

4. Zanedbávanie pitného režimu môže byť dôvodom, prečo sa budíte so zapáchajúcim dychom. "Naše sliny majú antibakteriálne vlastnosti a dehydratácia môže zabrániť tvorbe slín, čo vedie k vzniku baktérií v ústach, a to spôsobuje zápach dychu," hovorí Derocha.

5. Ak ste jedli dostatok počas dňa, no máte pocit, že musíte stále jesť napríklad ovocie, ktoré má dostatok tekutín, je to signál, že vám chýba voda.

6. Farba moču je hlavným ukazovateľom celkového zdravia. V ideálnom prípade by mal mať moč veľmi svetlú farbu. Ak je tmavožltá, ako napríklad farba jablkového džúsu, chýbajú vám zrejme tekutiny."

7. Málo vody spôsobuje vysušovanie a stratu elasticity pokožky.

8. Aj svalový kŕč môže byť indikátorom toho, že by ste mali piť viac vody. "Pre ľudí, ktorí cvičia, môžu byť svalové kŕče tiež znakom dehydratácie," hovorí Derocha.

9. Koža okolo úst a rúk je skvelým ukazovateľom toho, ako ste dehydrovaný. Ak máte sucho v ústach a mierne opuchnutý jazyk, určite by ste mali siahnuť po pohári vody.