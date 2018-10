Lekár spravil počas urgentného cisárskeho rezu chybu: Mamičke ostali oči pre plač

Stacey Mears rodila v nemocnici Singleton Hospital v britskom meste Swansea.

Pôrod v januári 2017 však skončil tragédiou. Žene počas bežnej prehliadky v 26. týždni tehotenstva oznámili, že má nízko položenú placentu a so správou, že môže čoskoro porodiť, ju poslali do nemocnice. Tam Stacey dali lekári lieky so steroidmi a šla domov. Snahou bolo jej pôrod čo najviac oddialiť, aby sa šance na prežitie skoro narodeného bábätka zvýšili.

Do nemocnice sa vrátila 12. januára, pričom začala krvácať. Pre nadmernú stratu krvi odpadla, neskôr jej bolo zle a strácala vedomie. Doktori sa rozhodli vykonať urgentný cisársky rez. Stacey bola v narkóze a keď sa prebrala, prišla zdrvujúca správa – dcérka, ktorá mal dostať meno Millie-Rae, neprežila. Mŕtve dievčatko malo na hlavičke reznú ranu.

Ako vysvitlo počas vyšetrovania jej smrti, lekár Paul Flynn spravil skalpelom rez do placenty, avšak omylom zasiahol hlavu dieťaťa. ,,Toto sa mi v celej lekárskej praxi nestalo a bude ma to v budúcnosti vždy prenasledovať. Veľmi ma mrzí žiaľ, ktorý som spôsobil,“ cituje portál Mirror doktora, ktorý konal v rýchlosti. ,,Keby som s cisárskym rezom váhal, mohlo dôjsť k potratu bábätka a výsledok by bol rovnako tragický.“ Podľa koronera, ktorý zhodnotil všetky okolnosti, by však bábätko s najväčšou pravdepodobnosťou kvôli všetkým problémom aj tak neprežilo. ,,Je ťažké zmieriť sa s tým, čo sa stalo, a stále hľadám odpovede,“ uviedla smutná Stacey v stanovisku.