Mužovi vyliali do tváre kyselinu: Vbehol do reštaurácie po vodu a... Nepochopiteľná reakcia personálu!

Obeť útoku popísala nepochopiteľnú reakciu zamestnancov reštaurácie.

Mike Glover-Johnson sedel vo svojom aute, keď k nemu pristúpila neznáma osoba a vyliala mu do tváre kyselinu. Mike v bolestiach vybehol z auta a namieril si to rovno do najbližšej reštaurácie, kde si chcel tvár umyť vodou.

"Zamestnanci reštaurácie Chunky Grill v Bloxwichi ma vyhodili, zatiaľ čo mi tvár rozožierala kyselina! Tiež požadovali zaplatenie fľaše vody, ktorá ma zachránila," priblížil podľa metro.co.uk Mike.

Našťastie majiteľ reštaurácie situáciu rýchlo vyriešil. "Práve som dostal od majiteľa Chunky Grillu ospravedlnenie. Nebol v tom čase v podniku a uistil ma, že to so zamestnancami, ktorí sa zachovali neprimerane, vyrieši," dodal. Našťastie, vďaka pohotovej reakcii ľudí nebude mať trvalo zjazvenú tvár.

"Musím objasniť situáciu. Nikomu sme vodu nenaúčtovali. Tiež sme polícii odovzdali nahrávku, na ktorej je priebeh celého útoku. Veľmi sa ospravedlňujem za nedorozumenie, ktoré nastalo," vysvetlil majiteľ reštaurácie Sayed Hashmi. Prípad je zatiaľ v štádiu vyšetrovania.