Advokát rodiny Kuciakovcov Lipšic: Objednávka vraždy šla cez reťazec ľudí!

V kauze vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sú obvinení štyria ľudia. Čo si myslí o odhalení nových podrobností Daniel Lipšic?

Jeden z obvinených, ktorý mal vraždu údajne sprostredkovať, bol podľa prokurátora ústretovejší k vyšetrovateľom. Aké môže dostať úľavy?

O tom rozhodne prokurátor. Tam tých možností je viacero, vyšetrovanie je úplne v samotnom začiatku vo vzťahu k obvineným. On môže mať v nejakom okamihu aj postavenie spolupracujúceho obvineného. On je, predpokladám, trestne stíhaný za úkladnú vraždu účastníctvom, ale formou pomoci. Takže je tam možná aj pozícia spolupracujúceho obvineného.

Je skutočnosť, že jeden z obvinených spolupracuje, veľkým posunom smerom k úspešnému objasneniu vraždy?

Je to silný posun, ale, samozrejme, že aj výpovede spolupracujúceho obvineného musia byť potvrdzované inými nezávislými dôkazmi, čo v tomto prípade asi problém nie je. Či on ako nejaký článok v tom reťazci mal vedomosť o tom hlavnom samotnom objednávateľovi, to ja neviem. Možno to nevedia v tomto okamihu ani vyšetrovatelia. Tá objednávka určite išla cez reťazec viacerých ľudí, ktorí mohli poznať len ten bezprostredný predchádzajúci článok.

Je podľa vás stále pravdepodobnejšia slovenská stopa?

To nechcem komentovať. Klúčové je, aby sa naozaj ten hlavný objednávateľ identifikoval a postavil pred súd a akékoľvek mediálne dohady alebo predčasné zverejňovanie informácií by to mohlo zmariť.

Aká je šanca, že prídeme k menu skutočného objednávateľa?

Šanca je výrazne vyššia, ako bola pred týždňom, ale či sa to dozvieme v priebehu niekoľkých dní, alebo to bude výrazne dlhšia doba, to by bola čistá špekulácia. Ale viem, že vyšetrovací tím aj dozorujúci prokurátori robia všetko pre to, aby sa dostali až k tomu hlavnému objednávateľovi.

Čo bude teraz s obvinenými ďalej?

Sú stíhaní vo väzbe, takže sa budú vykonávať mnohé úkony, najmä výpovede svedkov. Mnohé úkony už boli aj vykonané, takže závisí potom aj od rozhodnutia svedkov.