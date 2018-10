Futbalový klub Vicenza Virtus sa stal svetoznámym: Stačilo nasadiť podávačky lôpt!

Sú futbalové kluby, o ktorých by ste ani nevedeli keby... Také keby predviedol klub tretej talianskej ligy (Serie C) Vicenza Virtus, o ktorom už hovorí celý svet!

Jedna strana je z nápadu nového majiteľa nadšená a na sociálnych sieťach mu za tento krok ďakuje a sľubuje vernosť klubu. Naopak, druhá strana je pohoršená a vyzýva na potrestanie tých, ktorí to dovolili.

Módny návrhár a majiteľ značky Diesel Renzo Rosso v máji kúpil spomínaný klub a okrem posíl sníval aj o plnom hľadisku. A tak sa rozhodol, že malých podávačov lôpt nahradia sexi baby. Tie našiel v miestnom volejbalovom klube Anthea.

Tento nápad však vyvolal aj pobúrenie, a to nielen v Taliansku. Dokonca to zašlo až tak ďaleko, že majiteľa klubu obvinili zo sexizmu! „Takú reakciu sme nečakali! Chceli sme takto zviditeľniť dievčenský klub, ženský šport. Veď to oblečenie nosia bežne denne do školy...,“ bránil sa Renzo Rosso.

Fotografie dievčat, ktoré s úsmevom podávali lopty, už obleteli celý svet. No zdá sa, že nápad nebude mať dlhý život... Už v najbližšom kole sa na trávnik majú vrátiť malí chlapci miesto nádejných volejbalistiek. Rozhodol o tom vraj pre kľud vo futbalovej rodine sám majiteľ klubu Vicenza Virtus Renzo Rosso.