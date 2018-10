Experti o postupe vyšetrovateľov v kauze vraždy Kuciaka († 27): Čo sa bude diať v najbližších dňoch!

Nové informácie sú len začiatkom. Posun, ktorý prezentovala prokuratúra spoločne s políciou, je len časťou, ktorú vyšetrovatelia mohli prezradiť.

V súčasnosti ešte intenzívne pátrajú po nových dôkazoch a svedectvách, ktoré ich môžu naviesť k tomu najhlavnejšiemu - reálnemu zadávateľovi otrasnej popravy. Nový Čas zisťoval, na čo všetko musia prísť a čo je v súčasnosti najdôležitejšie. Veľkým posunom je to, že jeden z obvinených, predpokladá sa, že údajný sprostredkovateľ Zoltán Andruskó, začal spolupracovať a prezradil dôležité indície.

„Teraz, keď už sú vo veci obvinení, musia byť vypočutí, poprípade konfrontovaní. Na druhej strane treba mať na zreteli faktor, že sú to osoby, pri ktorých platí prezumpcia neviny,“ vysvetľuje rektorka Akadémie Policajného zboru Lucia Kurilovská. Pripomína, že treba stále zabezpečiť dôkazy tak, aby to celé smerovalo k samotnej obžalobe.

„Spolupráca jedného z obvinených môže výrazne pomôcť k posunu v rámci trestného konania. Osoba zaangažovaná a prítomná v trestnom čine vie poskytnúť informácie, čo výrazne posúva konanie. Inštitút spolupracujúceho obvineného pomohol rozložiť už viaceré zločinecké skupiny,“ dodala Kurilovská. Obvineným hrozí doživotie, v prípade výnimočných okolností môžu niektorým znížiť trest.

Šokujúce je, že podozriví zostali aj po masívnych protestoch, ktoré zmenili slovenskú spoločnosť, vo svojej domovine. „Pokiaľ niekto odíde zo zabehnutého životného priestoru, tak sa stane nápadný. Tá námaha, ktorá by bola spojená s tým, aby odišli, by bola obrovská. Nehovoriac o tom, že odísť stojí veľa peňazí,“ objasňuje zmýšľanie možných páchateľov klinický psychológ Dušan Kešický.

Tvrdí, že pre nich bol priestor dúfať v to, že sa im na to nepríde. „Ľudia ak majú urobiť niečo, čo im je veľmi cudzie a čo považujú za veľmi ťažké a neprípustné, tak sa im suma môže zdať nízka. Ak ide o človeka, ktorý to zbilancuje spôsobom, že to je vlastne jednoduché a rýchlo vykonateľné, tak pre neho je to dosť,“ dodáva Kešický. Strelec, ktorý mal byť v dome Kuciaka, bol expolicajt.

Jeho postupy bude podľa šéfa polície Milana Lučanského preverovať Inšpekcia. Ako sa mohol dostať do zboru? „Psychotesty sú určené pre prácu v Policajnom zbore v aktívnej službe. Psychotesty nie sú určené na konanie človeka, ktorý koná mimo tohto priestoru. Na to, čo sa udeje nad rámec činnosti policajta, nie sú určené psychotesty,“ zakončil Kešický.

Policajti zaistili 570 stôp