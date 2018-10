Opatrovateľky v Prešovskom kraji za 600 € nechcú robiť: Pre toto sa máme v Rakúsku lepšie!

Zostanú doma? Veľa slovenských opatrovateliek odchádza za lepšími podmienkami do zahraničia. Prešovský samosprávny kraj preto celoplošne zvyšuje mzdy, aby všetci, ktorí pracujú na opatrovateľských alebo podobných pozíciách, zarábali aspoň 600 €.

Lenže v zahraničí berú za rovnakú prácu oveľa viac. Udrží ich tento krok doma? Navýšenie miezd sa týka zaradení, ktorých pracovná pozícia vyžaduje vyšší stupeň vzdelania a zároveň je ich plat nižší ako 600 €. „Vďaka ušetreným prostriedkom sa vytvoril priestor na zvýšenie miezd pre zariadenia sociálnych služieb,“ uviedla hovorkyňa PSK Lea Heilová.

Dokopy sa rozhodnutie týka 754 zo 1 473 zamestnancov. Ide o opatrovateľky, zdravotné sestry, sociálne pracovníčky či vychovávateľky. „Chcem motivovať zamestnancov, aby nám neutekali do zahraničia. V mestách Prešov, Poprad, Kežmarok, Humenné, Bardejov je už problém získať záujemcov o tieto profesie. Najhmatateľnejšie je to v Prešove, kde je veľká fluktuácia pracovníkov, čo nie je určite dobré z pozície poskytovateľov,“ podotkol vedúci odboru sociálnych vecí a rodiny Pavel Slaninka.

Opatrovateľka, ktorá chodí za klientmi do zahraničia, si však nemyslí, že takéto zvýšenie bude postačujúce. „V Rakúsku zarobím podstatne viac a mám len jedného klienta. Dva týždne ho opatrujem, dva týždne mám voľno. U nás by som musela robiť dvanástky a starať sa o 30 klientov. To je veľký rozdiel. Bývam v Spišskej Starej Vsi a na cestovnom by som zaplatila možno 90 € mesačne. Navyše, tu zarobím dvakrát toľko ako u nás po zvýšení a dostávam aj rodinné prídavky 180 € na každé dieťa. Aby som sa vrátila, musela by som mať aspoň 700 € čistého,“ uzavrela Simona Bartošová, ktorá pracuje v zahraničí už 5 rokov.

Príjem v Rakúsku:

Hrubá mzda: 1 140 €

Príjem v Prešovskom kraji

Hrubá mzda: 650 €