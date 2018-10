Magdalénin gynekológ nezvládol, že od neho odišla: Lekár ma oklamal, že mám rakovinu!

Napísal jej v liste, že trpí smrteľnou chorobou, a pritom to tak nebolo! Magdaléna (37) z Revúcej ostala šokovaná, keď jej bývalý gynekológ zaslal list s tým, že má rakovinu.

Pár dní žila v strachu, smútku a beznádeji, kým sa dozvedela, že to nie je pravda. Zlé skúsenosti s ním majú aj iné ženy, ktorým podľa nich nadával do telefónu aj v esemeskách, a tak sa Magdaléna rozhodla zverejniť svoju trpkú skúsenosť. Magdaléna bola predtým so svojím gynekológom v Revúcej spokojná, odrodila pri ňom staršiu dcéru. Potom sa však situácia zmenila, nepodarilo sa jej dlhšie otehotnieť, a tak zmenila lekára.

„Za odmenu mi napísal list, v ktorom sa pýtal, či sa o mňa zle staral. Videl moje výsledky vyšetrenia, ktoré už nemal vidieť. Vo vlastnoručne napísanom liste ďalej uviedol nepravdivý výsledok, že mám rakovinu krčka maternice v počiatočnom štádiu, a pritom to nebola pravda,“ prezradila dvojnásobná mamička.

Doktor jej poslal list koncom týždňa a ona sa celý víkend nevedela dopátrať pravdy. „Moja lekárka mi tvrdila, že výsledky sú v poriadku a on tvrdil opak. Až v pondelok som zistila, že mi všetko zhubné vyoperovali a nemám rakovinu. Nechápem, prečo mi to urobil. Pritom už pol roka som nebola jeho pacientkou,“ pokračuje Magdaléna.

Negatívne skúsenosti majú so spomínaným gynekológom aj iné ženy, ktoré od neho odišli. „Mojej mame vynadal do telefónu. Nahnevalo ma to a napísala som svoju skúsenosť na sociálnu sieť. Ozvali sa tam aj iné ženy, ktoré majú s ním podobné zážitky,“ povedala Novému Času Janka.

Gynekológ tvrdí, že v žiadnom liste neklamal, že má niekto rakovinu. „Bolo to pred štyrmi rokmi, neviem sa k tomu vyjadriť,“ uviedol. Na otázku, či nadáva do telefónu a v esemeskách pacientkam, odpovedal, že je to jeho vec. „Nechcem sa k ničomu vyjadrovať,“ uzavrel doktor.