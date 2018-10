Ďalšia rana pre Brychtovú od RTVS: Z čoho bude teraz žiť?

Obrazovka sa jej vzďaľuje míľovými krokmi! Moderátorka Katarína Brychtová patrí k profesionálkam a jej doménou sú relácie nabité emóciami. Mnohých divákov si podmanila svojou empatiou a pocitom, že sa jej môžu vyžalovať.

Zdá sa, že ani tieto Katkine „zbrane“ nestačia, aby zostala na výslní. RTVS ju totiž už dávnejšie vyškrtla zo svojho televízneho tímu a teraz zazvonil umieračik aj jej rozhlasovej šou. Zaskočená Brychtová sa tak zo dňa na deň musela poobzerať po iných kšeftoch!Brychtovej dlhoročná práca v RTVS dostala ďalšiu bolestivú ranu.

Po tom, čo v Mlynskej doline dali stopku ďalšej sérii šou Naj dedinka Slovenska, sa Katka upla aspoň na rozhlas. V relácii Cesty domov si účtovala podľa sadzobníka zverejneného v Centrálnom registri zmlúv okolo 156 eur za jednu časť, dokopy ide o sumu 4 056 eur. Tú si pripísala na účet spolu za niekoľko mesiacov. Aj táto istota zárobku sa však pominula, pretože o šou nedávno prišla. Posledný diel v archíve je z 2. septembra.

„Áno, Cesty domov už nerobíme, ale v budúcnosti chceme tento formát vrátiť v televíznej podobe. Je to vo vývoji, trvá to dlhšie,“ priznala Novému Času Brychtová s tým, že od telerozhlasu sa jej predsa len ušla nejaká náplasť. „Dabujem seriálovú postavu Candice,“ poznamenala. Na živobytie jej to hodí viac ako štyritisíc päťdesiattri eur za nadabovanie mnohopočetnej telenovely.

Nabité leto

Moderátorka, ktorá si kedysi mohla podľa medializovaných informácií vypýtať za jeden diel Pošty pre teba približne 1 500 eur, tvrdí, že má napriek tomu plné ruky práce. „Celé leto som niečo riešila. Bola som na markizáckej Farme, dokončila som novú kuchársku knihu, hrám v divadelnom predstavení Klimaktérium. A boli tam aj nejaké súkromné záležitosti. Čiže je to dosť pestré, nesťažujem sa,“ uviedla.

Kedy by sa mohla vrátiť späť na obrazovku, však nevedela spresniť. Ani telerozhlas nemá nič konkrétne. Dvere pred ňou však nezatvára. „Katarínu Brychtovú si vážime ako skúsenú profesionálku, s ktorou máme dlhoročnú vynikajúcu spoluprácu a len čo bude v rámci našich pripravovaných projektov vhodný formát, oslovíme ju,“ potvrdila hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.