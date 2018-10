Spevák Ďuďo z Hexu bojuje s rakovinou: Takto ho mení zákerná choroba

Podpisuje sa na ňom! Zakladateľ a spevák skupiny Hex Peter Dudák (45) trpí rakovinou pankreasu, ktorá výrazne zasiahla do jeho života.

Démon, s ktorým hudobník statočne bojuje, však neberie ohľady na nikoho a dal pocítiť svoju zákernú silu aj hexákovi, ktorého všetci volajú Ďuďo. Známy člen kapely, povestný svojím optimizmom, už nevyzerá tak vitálne ako kedysi. Počas víkendového koncertu v Modre bolo zjavné, že spevákov výzor sa veľmi zmenil...

Správa o zákernej chorobe, s ktorou Peter Dudák bojuje, prišla ako blesk z jasného neba a o vážnych zdravotných problémoch známeho kapelníka vedel len úzky okruh ľudí. Spevák, ktorý musel na istý čas zanechať milované koncertovanie, sa počas uplynulého víkendu spolu so svojimi parťákmi postavil pred davy fanúšikov na námestí v Modre.

„Toto je Hex, ľúbim týchto chlapov,“ napísal basgitarista Tomáš Yxo Dohňanský k fotke, na ktorej pózuje spolu s ďalšími hexákmi vrátane Ďuďa. Spevák kapely mal ešte pred pár mesiacmi plnšie líca, tvár prekypujúcu zdravím a robustnejšiu postavu. Počas uplynulého víkendu však akoby na pódiu stál úplne iný človek. Hoci mal na perách zvyčajný úsmev, očiam chýbala povestná iskra a tvár mal pochudnutú a bledú.

Povedali všetko

Viditeľný úbytok hmotnosti bolo badať aj na postave. Spevák, ktorý nikdy nezvykol nosiť voľné oblečenie, mal tentoraz na sebe kabát, ktorý na ňom doslova visel. Tieto zmeny vizáže má na svedomí nepochybne zákerná rakovina, s ktorou hudobník statočne bojuje.

„V lete som absolvoval operáciu a následnú rekonvalescenciu. Teraz podstupujem liečbu onkologického ochorenia a postupne sa dostávam do formy a začínam koncertovať s kapelou,“ vyjadril sa pred dvoma týždňami otvorene spevák, ktorý sa nevyhol ani hospitalizácii a ochotne za neho zaskakoval Peter Šarkan Novák.

Hexáci, ktorí sú svojmu parťákovi veľkou oporou, už o tejto citlivej záležitosti hovoriť nechcú. „Kapela už k tejto téme všetko povedala a ďalej to nebude komentovať,“ uviedla pre Nový Čas PR mana­žérka kapely Nora Krchňá­ková.

Musí žiť

Miloš Bubán, gastroenterológ

Každá liečba takéhoto ochorenia, kde je vykonávaná buď chemoterapia, alebo rádioterapia, má vedľajšie účinky, samozrejme, pôsobí to na celý organizmus, človek sa môže cítiť unavene, môže pociťovať nevoľnosť, avšak každý človek znáša liečbu inak. To, že on sa zapája do spoločenského života, ja kvitujem. Keď človeka niečo baví, má v tom zmysel života, tak mu to pomáha prekonať aj takéto ťažkosti či bolesti.