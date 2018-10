Lásku mladých slovenských hercov spečatil potomok: Spišák a Valúchová sú rodičmi!

Dočkali sa! Hercom Samovi Spišákovi (26) a Viki Valúchovej (22) priniesol bocian vytúžené dieťatko, ktoré má za sebou už aj prvú prechádzku v kočiari.

Spišák a Valúchová sa na tento deň prichystali vo veľkom štýle a ich zábery by sa pokojne uplatnili aj v módnom časopise! Spišákovi a Valúchovej, ktorí si prísne strážia svoje súkromie a odmietajú ho komentovať, nedávno pribudlo do domácnosti dieťatko. Dvojica zatiaľ neprezradila, či je to dievčatko, alebo chlapček a svoju energiu radšej venuje rodičovským povinnostiam.

Fotografovi Nového Času sa mladú a vyfintenú rodinku podarilo zastihnúť počas prechádzky uplynulý víkend v Bratislave. A keďže slniečko je čím ďalej, tým zubatejšie, Samo s Viki svoj poklad dôkladne zababušili dekou. Ich potomok si tak užíval teplo a pohodlie kočíka. Nový Čas kontaktoval novopečenú mamičku, no tá sa odmietla k otázkam vyjadriť.