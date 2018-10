Priznanie Gotta tri roky po rakovine: To, čo sa stalo, lekári považujú za zázrak

Utiekol hrobárovi z lopaty! Už sú to tri roky, odkedy viacnásobný český Slávik Karel Gott bojoval so zákernou rakovinou.

Až teraz sa však po prvý raz zveril s tým, čím všetkým si musel v boji s vážnou chorobou prejsť. Lekári mu totiž nedávali veľké nádeje a legendárny spevák sa tak už pripravoval na to najhoršie. Gott na svoje ťažké životné obdobie, keď bojoval s agresívnou rakovinou lymfatických uzlín, spomína stále.

Presne pred troma rokmi, v októbri 2015, sa spevákovi náhle priťažilo a manželka Ivana ho musela bleskovo odviezť do nemocnice. Následné vyšetrenia spustili rad udalostí, ktoré vyvrcholili krutou diagnózou a nutnou chemoterapiou. Legendárny muzikant podľa vlastných slov vtedy dokonca počítal s najhorším.

„Nerobil som si veľké nádeje. Pán profesor, ktorý ma liečil, mi naznačil - a povedal to aj mojej žene, aby sme rátali so všetkým. Keď ma potom vyliečili, ukázali mi prvé snímky, ktoré boli úplne čierne, i ďalšie, kde sa to postupne sťahovalo, až to zmizlo úplne. Považovali to za zázrak,“ vyznal sa pre český denník Blesk Gott.