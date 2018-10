Hrdý otecko Dušan Cinkota: Prečo sa môj syn volá Oleg!

Ďalšie netradičné meno v slovenskom šoubiznise! Hercovi Dušanovi Cinkotovi, ktorý sa pred dvomi mesiacmi vrátil z väzenia, v sobotu porodila manželka Zuzana v banskobystrickej nemocnici syna Olega.

Hrdý otecko Novému Času prezradil, kto a prečo dal chlapčekovi do vienka na prvé počutie rusky znejúce meno.

Cinkotovci pomenovali svojho synčeka Oleg. Herec prezradil, kto v tom mal prsty. „Mne sa to pozdávalo už dávno, dlho sme o tom konzultovali a Zuzka nakoniec súhlasila. Vlastne ja som vybral to meno, áno, je to tak, ale keby nesúhlasila, tak sa, samozrejme, volá inak,“ povedal Novému Času Dušan s tým, že pozadie výberu malo aj iný rozmer.

„Kedysi sme chceli mať iniciály O. C., to Zuzke napadlo, tak som sa toho chytil a Oleg Cinkota túto podmienku spĺňa,“ zasmial sa Cinki, ktorý vysvetlil aj geografické zameranie Olega. „Je to severské meno, znamená zdravý a šťastný, nie je to až také ruské meno, ako si ľudia hovoria. Jednoducho sa mi páči, je to krátke, dôstojné a nie veľmi obvyklé meno,“ dodal Cinki, ktorého manželka rodila v sobotu v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici. „Zuzka aj malý Oleg sú v poriadku. No, malý... už teraz je to valibuk,“ uzavrel.