Zdravotné sestričky si od januára polepšia: Ako sa zmenia ich platy podľa jednotlivých regiónov?

Od začiatku budúceho roka by mali platy sestrám stúpnuť o takmer 16 percent. Zvýšenie bude platiť pre všetky nemocnice. „V prepočte na eurá by sa tak sestrám mali zvýšiť mzdy od sto do 130 eur," uviedla hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová. Vyčlenili na to takmer dvesto miliónov eur. Rozpočet s týmto navýšením počíta a zvýšenie sa má dotknúť aj sestier v ambulanciách. Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská deklarovala zvyšovanie platov pre sestričky hneď po nástupe do funkcie. Podľa zisťovaní inštitútu zdravotnej politiky chýbalo na Slovensku v roku 2016 zhruba 2 300 sestier. Podľa portálu platy.sk je priemerný plat sestry 769 eur, u hlavnej je to viac. „Každé zvýšenie mzdy, ktoré sestry a pôrodné asistentky pocítia, je vítané. Musíme upozorniť na to, že tomuto kroku uveríme, až keď sestry uvidia peniaze na vlastných účtoch," uviedol Milan Laurinc zo Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. Otvoriť galériu Výška platov sestier podľa regiónov dnes a po zvýšení. Zdroj: platy.sk Priemerné platy: Sestra - 769€ Hlavná sestra - 913 - 964€