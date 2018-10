Alexandra ukázala na Bratislavských módnych dňoch chlpatý rozkrok: Čo odkazujú odborníci?

Počas prvého dňa Bratislavských módnych dní sa vyfarbila Alexandra Wortex. Okrem výstredného outfitu predviedla aj viditeľné ochlpenie intímnych partií. Presne podľa očakávania tým spustila vlnu kritiky, ale zároveň aj zaujímavé diskusie odporcov a zástancov.

Nový Čas zisťoval medzi odborníkmi, či je spôsob starostlivosti o intímne partie len otázkou vkusu, alebo je potrebné vziať do úvahy aj zdravotné hľadisko. Už v dávnych dobách bolo odstraňovanie ochlpenia v niektorých krajinách normálne a prirodzené. „V starých kultúrach sa depilovali, pretože to považovali za súčasť hygieny,“ povedala sexuologička Dana Šedivá.

Naopak, v niektorých oblastiach starého kontinentu sa v tých časoch ani veľmi nekúpali. Nemusíme však ísť tak ďaleko. „Voľakedy bolo úplne prirodzené, že žena mala na nohách chlpy. Nikto to nepovažoval za niečo nechutné. Teraz je ten trend úplne iný,“ vysvetlila Šedivá.

Teraz je zase trendom odstraňovať ochlpenie nielen z intímnych partií, ale aj z nôh či podpazušia. „Moja skúsenosť je taká, že 95 % žien si intímne oblasti epiluje alebo holí,“ zhodnotil gynekológ zo Sanatória Helios Peter Krajkovič. Dnes sa na rôznych miestach často holia aj muži. Taký je trend a ktovie, čo bude o 15 rokov.

Zdravie to neohrozuje

Peter Krajkovič, gynekológ, Sanatórium Helios

Z viacerých hľadísk depilácia chĺpkov v intímnej oblasti je hygienickejšia. Na chĺpkoch sa nezdržujú baktérie, oblasť sa ľahšie umýva a hrozí menej problémov pri hygiene. Chĺpky majú však tiež pôvodnú ochrannú - termoizolačnú funkciu. Keďže dnes používame bielizeň, vložky a podobne, funkcia chĺpkov už nie je dôležitá. Zjednodušene povedané, ak sa žena depiluje, nič jej nechýba.

Trvalý efekt len laserom

Michaela Dubčeková, kožná lekárka

Súčasnosť si vyžaduje z estetického a hygienického hľadiska odchlpovanie v intímnych oblastiach, kde sa človek viac potí. Teplo a vlhko spôsobujú mikroklímu na množenie baktérií a húb v intímnych partiách. Možností je veľa, odlišujú sa trvalým efektom. Nikdy sa nedá vytrhnúť chlp s celým korienkom, tam je potrebná už fyzikálna degenerácia celého folikulu, a to laserom a monochromatickým svetlom. Na to je laseroterapia a záleží potom na type lasera a jeho intenzite.

Ako sa zbaviť ochlpenia?

Žiletka

Nie je dobré používať žiletku bez peny či gélu na holenie. Ten má za úlohu nielen zvýšiť kĺzavosť pokožky, ale ju aj hydratovať a hlavne zmäkčiť ochlpenie.

+ bezbolestné

+ lacné

+ rýchle

- nové chĺpky cítite už na druhý deň a ešte sú aj ostré a pichajú

- aby sme predišli sčervenaniu pokožky a zarastaniu chĺpkov, odporúča sa holiť v smere ich rastu

Depilačný krém

Nanesie sa na pokožku, nechá sa pôsobiť potrebný čas a pomocou škrabky sa potom odstráni aj s chĺpkami. Hovorí sa tomu aj chemická depilácia.

+ bezbolestné

+ jednoduché

+ hladká pokožka vydrží dlhšie ako po holení

- chemická reakcia dráždi pokožku

- nie vždy odstráni všetky chĺpky

Epilačný strojček

Prechádza sa ním po pokožke a malé rotujúce pinzety vytrhávajú chĺpky. Široká ponuka epilačných strojčekov na trhu ponúka varianty s fúkaním chladného vzduchu či nádobkou na ľad na zmenšenie bolesti.

+ hladká pokožka vydrží dlho

+ vytrháva len chĺpky, takže nedráždi pokožku

+ časovo efektívnejší ako vosk

- procedúra je bolestivá

- prvotná finančná investícia je vyššia

- treba počkať, kým chĺpky dorastú do dĺžky asi 3 mm

Vosk

Väčšinou sa používa na epilovanie väčších plôch, napríklad nohy či oblasť bikín. Pri studenom vosku ide o dva spojené pásiky, ktoré sa len jemne v dlaniach nahrejú, priložia a po chvíli strhnú proti smeru rastu chĺpkov. Horúci vosk sa najprv nahreje a až potom špachtličkou nanáša. Priložia sa prúžky textílie a tiež strhnú.

+ hladká pokožka vydrží až niekoľko týždňov

+ pravidelnou epiláciou sa korienky oslabujú a chĺpky zjemňujú

- procedúra je bolestivá

- vyššia cena

- dráždi pokožku

- časovo náročná procedúra

Spôsoby odstraňovania ochlpenia

Depilácia alebo epilácia. Hoci väčšina ľudí si myslí, že je to to isté, nie je to tak. Základný rozdiel je v bolesti. Epilácia je totiž odstránenie chĺpka aj s korienkom, čo je dosť bolestivé. Depilácia znamená, že chĺpok odstraňujeme tesne nad povrchom pokožky.