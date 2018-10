Ďalšie kroky Petra Sagana: Pôjde po MS konečne za svojím synom?

Trojročná nadvláda skončila. Dominancia slovenského cyklistu Petra Sagana (28) na MS je minulosťou. Už dopredu sa vedelo, že pekelná trať v rakúskom Innsbrucku nebude šitá na nášho šampióna.

Fanúšikov mrzí akurát to, že Peter ukončil preteky predčasne. On sám však napriek všetkému hodnotí celú sezónu veľmi pozitívne. Tá však ešte ani zďaleka nekončí. Nabitý program nedáva Saganovi príliš veľa času na rodinu a syna Marlonka. „Som vďačný za posledné tri roky, počas ktorých som mohol obhajovať majstrovský titul a reprezentovať dúhový dres,“ povedal Sagan tesne po odstúpení z majstrovstiev sveta. „Myslím si, že môžem byť hrdý na to, čo som dokázal a v budúcnosti môžem o majstrovský dres bojovať znovu. Možno bude dobre, keď si dám na rok oddych bez dúhového dresu,“ dodal Tourminátor.

Energiu mu dávali ľudia

Silu v Innsbrucku mu dodávali hlavne oddaní slovenskí fanúšikovia. „Videl som, že popri trati bolo veľa Slovákov a slovenských vlajok, takže podpora bola super,“ tešil sa Sagan. Sezóna sa však pre neho ani zďaleka nekončí. Radosť z toho určite nemá on ani jeho rodina. Veď predsa ako správny otec aj Peter túži konečne vidieť synčeka Marlona.

„Na oddych príliš veľa času nebude. Po MS budem musieť prezentovať svoju knihu, to sa presunieme do Londýna. Navyše mám v pláne ešte preteky Gran Fondo v Amerike a možno potom absolvujem aj jedno kritérium v Číne. Ak sa už nič nezmení, tak až potom budem mať po sezóne. Či sa mi teraz podarí dostať na Slovensko, to ešte neviem. Uvidím, ako mi to dovolí čas,“ prezradil Sagan.

Už nie je lídrom

Peter Sagan už nie je lídrom ani jedného z rebríčkov Medzinárodnej cyklistickej únie. V prestížnom renkingu UCI WorldTour, kde sa rátajú výsledky z najväčších podujatí v sezóne, je už od skončenia Vuelty na druhom mieste za jej víťazom Britom Simonom Yatesom.

Trojnásobný majster sveta už nie je ani na čele hodnotenia UCI World, kde sa zohľadňujú všetky výsledky v sezóne v porovnaní s tou predchádzajúcou. Sagan klesol na piate miesto. Lídrom je čerstvý majster sveta z Innsbrucku Alejandro Valverde.

 Propagácia knihy Môj svet (vyjde 4. októbra)

 Preteky Gran Fondo v USA

 Kritérium v čínskom Šanghaji

Výsledky MS - muži:

1. Alejandro Valverde (Špan.) 6:46:41 h

2. Romain Bardet (Franc.)

3. Michael Woods (Kan.) obaja čas ako víťaz