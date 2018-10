Akinfejev sa lúči s ruskou reprezentáciou: Každý príbeh má svoj koniec

Skúsený ruský futbalový brankár Igor Akinfejev (32) ukončil kariéru v národnom tíme.

"Každý príbeh má svoj začiatok aj koniec. A ten môj príbeh v reprezentácii práve dospel do logického konca," citoval 32-ročného brankára webový portál agentúry TASS.

Akinfejev sa chce ďalej sústrediť výlučne na pôsobenie vo svojom klube CSKA Moskva, za ktorý chytá nepretržite od útleho detstva. Miesto v bránke zbornej by mali podľa neho zaujať mladší hráči. Jeho počet štartov v reprezentačnom drese sa tak zastavil na čísle 111.

Šesťnásobný ruský ligový majster v drese CSKA bol kapitán domáceho tímu na tohtoročných MS, kde sa so zbornou prebojoval nečakane až do štvrťfinále. Bol jedným z hrdinov osemfinálového duelu so Španielskom, keď v záverečnom rozstrele zneškodnil dva pokutové kopy súpera.