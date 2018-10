Prievan v Dunajskej Strede: Pačindu suspendoval tréner, nechce ho vidieť v šatni ani na štadióne

Slovenský futbalový klub DAC Dunajská Streda suspendoval na jeden týždeň reprezentačného útočníka SR Erika Pačindu. Informoval o tom v pondelok portál ProFutbal.sk.

Pačinda sa v poslednom ligovom stretnutí v Senici, kde DAC vyhral 2:1 dostal na ihrisko z lavičky len v závere. Napriek tomu bol pri zrode víťazného gólu. Nemecký tréner Peter Hyballa mu v uplynulých zápasoch krátil minutáž, napriek tomu patril vždy ku kľúčovým hráčom DAC.

Na pondelňajšom tréningu sa 29-ročný Pačinda dozvedel, že kouč si ho neželá vidieť v šatni ani na štadióne. Reagoval tak na hráčove pozápasové vyjadrenia do médiá. Pre ne bývalý hráč MFK Košice na otázku, prečo hráva menej povedal: "Neviem, možno sú v tom nejaké nezhody s trénerom, možno ma nemá veľmi v láske. O chvíľu je tu december a dúfam, že sa pohnem trošku dopredu a zmením klub."

"S klubom sme sa dohodli, že sa ohľadom tejto témy do médií vyjadrovať nebudem. Môžem teda potvrdiť len to, že ma tréner na týždeň suspendoval. Ďalšie stretnutie by sme mali mať s klubom budúci pondelok," povedal pre portál ProFutbal.sk Pačinda.