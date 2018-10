Serena odhalila, čo skrýva pod podprsenkou: Nahá tenistka znovu zaujala celý svet

Pred niekoľkými týždňami vybuchla Serena Williamsová počas finále ženského Wimbledonu, v ktorom podľahla Japonke Naomi Osakovej. Tentoraz na seba upozornila opäť.

Vyzliekla sa donaha a dlaňami si zakrýva bradavky. Serena Williamsová spieva v krátkom videu na svojom instagrame "Dotýkam sa," a pripomína tak všetkým ženám, aby si kontrolovali bradavky a predišli tak rakovine.

"Áno, vyviedlo ma to z mojej komfortnej zóny, ale chcela som to urobiť, pretože je to problém, ktorý postihuje ženy všetkých farieb po celom svete. Včasná detekcia je kľúčová - zachráni toľko veľa životov. Dúfam, že to ženám pomôže," uvádza na sociálnej sieti americká tenistka.



Serena taktiež uvádza, že video je súčasťou projektu "I Touch Myself", ktorý vznikol na počesť speváčky Chrissy Amphlett. Známa umelkyňa totižto zomrela tiež na rakovinu prsníka.