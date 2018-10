Smrteľná nehoda na Orave: V policajných celách sú traja Poliaci

Polícia pokračuje vo vyšetrovaní nehody, pri ktorej v nedeľu na Orave po kolízii poľských vodičov luxusných áut a zrážke so Škodou Fabia prišiel o život Štefan († 57). V policajnej cele sú už traja poľskí vodiči.

Pripomeňme, že v nedeľu popoludní poľský vodič (27) v Dolnom Kubíne šoféroval osobné auto Ferrari. Za ním išiel poľský vodič (42) na vozdile Porsche Cayenne.

Obe vozidlá začali predchádzať pred nimi idúcu kolónu vozidiel v mieste, kde je to dopravným značením zakázané. Následne vodič Porsche s autom narazil do pred ním idúceho vozidla Ferrari, ktoré pribrzdilo a po náraze sa vrátilo do svojho jazdného pruhu. Vodič Porsche sa už nestačil zaradiť do svojho jazdného pruhu a čelne sa zrazil s oproti idúcim osobným autom Škoda Fabia, ktorého vodič Štefan O. († 57) z okresu Dolný Kubín po zrážke zraneniam podľahol. Zranila sa aj šéforova manželka (50) a ich syn (21).

Žilinský krajský policajný hovorca Radko Moravčín v pondelok informoval, že poľskí vodiči jazdili v nedeľu na trase Rajecké Teplice - Žilina - Strečno - diaľnica Martin - Krpeľany - Kraľovany - Párnica - Dolný Kubín. Už v nedeľu polícia oznámila, že poľský vodič (42), ktorý šoféroval Porsche, putoval do cely. V policajných celách skončili aj dvaja ďalší Poliaci - vodič (27) osobného auta Ferrari a vodič (26) osobného auta Mercedes.

Počas vyšetrovania bolo zistené, že všetci traja zadržaní vodiči mali v nedeľu v čase od 10.00 hodiny jazdiť na vozidlách Porsche EČV G1XXXX1, čiernej farby, Ferrari EČV PO458WH, žltej farby a Mercedes, EČV. WW199YK, čiernej farby. Polícia prosí občanov, ktorí boli svedkami jazdy týchto vodičov, prípadne majú z ich jazdy videozáznam, aby tieto informácie oznámili na bezplatnom telefónnom čísle 158, alebo najbližšom útvare Policajného zboru, prípadne priamo na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Dolnom Kubíne na tel. číslach 0961433600, 0961433602 alebo 0961433620.