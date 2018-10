Chlapček († 4) sa tešil na prvý deň v škôlke: Prišiel domov a viac sa tam už nevrátil

Tešil sa na nástup do škôlky, osudne sa to zvrtlo! Malý chlapček († 4) tam bol iba jeden deň.

Britský chlapček Alfie sa tešil na nástup do škôlky. No pobyt v nej si užil len jeden deň. Večer sa začal cítiť nesvoj, rodičia si mysleli, že nachladol. No bolo to oveľa vážnejšie. Druhý deň sa do nej už nevrátil. „V prvý deň školy prišiel domov a mame povedal, aký je šťastný a nevie sa dočkať, kedy sa tam vráti znova. Na druhý deň ráno mal Alfie na koži fialové fľaky,“ cituje The Sun slová príbuzného.

Rodičia chlapčekovi okamžite zavolali sanitku.Alfieho umiestnili na jednotku intenzívnej starostlivosti. Dieťaťu diagnostikovali meningitídu, známe pod názvom zápal mozgových blán. Chlapčeka udržiavali pri živote prístroje.

Jeho zdravotný stav sa ani po niekoľkých dňoch nelepšil. Alfieho napokon odpojili od prístrojov po 12 dňoch. „Alfie nikdy nezažil druhý deň v škôlke, ale dúfame, že jeho príbeh vzbudí pozornosť na to, aký zničujúci efekt má meningitída a otrava krvi,“ znie v stanovisku rodiny.