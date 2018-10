Žena nemohla dojčiť svoje dvojičky: Kruté zistenie, ktoré jej zachránilo život!

Jej deti jej doslova zachránili život.

Britka Katy Bailey sa tešila zo svojich novorodených dvojičiek. 38-ročná mamička si užívala materstvo plnými dúškami. Vrásky na tvári jej však robil fakt, že anjelikov nedokázala dojčiť. Zo začiatku si myslela, že má rovnaký problém ako množstvo iných matiek. Neskôr však zistila, že situácia je oveľa vážnejšia.

Katy sa rozhodla použiť odsávačku mlieka. Vtedy si všimla, že má na prsníku hrčku. Vystrašená žena išla k lekárovi. Keď sa však dozvedela výsledky röntgenového vyšetrenia, zrútil sa jej svet. Len pár týždňov po pôrode Katy diagnostikovali tretie štádium rakoviny prsníka. Okamžite prikývla na operáciu, pri ktorej jej hrčku z prsníka chirurgovia vybrali.

"Myslím, že to bolo znamenie. Nemala som mlieko a preto som sa rozhodla pre odsávačku. Pred odsávaním som si masírovala prsníky a vtedy som si nahmatala hrčku," cituje ženine slová britský denník The Sun. Katy po náročnej operácii nemohla držať v náručí svoje deti. Našťastie mala pri sebe rodičov, ktorí sa k nej nasťahovali, aby jej mohli pomáhať. Mamička navyše musela podstúpiť náročnú liečbu chemoterapiou a rádioterapiou. Po ťažkom období je z najhoršieho vonku a pomaly sa opäť zaraďuje do života. "Vždy sa bojím toho, že sa rakovina vráti. Myšlienka, že moje deti budú vyrastať bezomňa je však pre mňa nemysliteľná," uzatvára Katy, ktorá sa neplánuje vzdať.