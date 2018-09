Najlepší vstup do súťaže: Po treťom víťazstve vedie Tatran C-skupinu Ligy majstrov

Tretie víťazstvo v treťom zápase skupinovej fázy Ligy majstrov dosiahli dnes hádzanári Tatrana Prešov na palubovke Metalurgu Skopje, ktorý zdolali 29:24 (13:12) a s plným počtom bodov vedú tabuľku C-skupiny!

Víťazstvom prepísali aj históriu klubu, keďže zaznamenali najlepší vstup do európskej súťaže a natiahli aj najdlhšiu sériu víťazstiev v tejto najprestížnejšej hádzanárskej spoločnosti. Najlepším strelcom Tatrana, aj celého zápasu, bol pivot Ante Babič, autor šiestich gólov.

Najbližšie sa Tatran v Lige majstrov predstaví na budúci týždeň, v sobotu 6. októbra, keď v domácej Tatran handball aréne privíta ruský tím Čechovski medvedi (začiatok o 18.00 hod.). Ešte predtým čaká zverencov Slavka Golužu domáci duel SEHA ligy proti doteraz nezdolanému chorvátskemu tímu Nexe Našice, ktorý sa odohrá v THA v stredu 3. októbra od 17.30 hod.

LM – 3. kolo: Metalurg Skopje – Tatran Prešov 24:29 (12:13)

Zostava a góly Tatrana: Čupryna 1, Cvitkovič – Rábek 3, Hrstka 3, Lapajne 4, Rečičár, Urban 2, Číp 2. Straňovský 4/3, Butorac 2, Kasal, Carapkin 1, Gatine 1, Babič 6

Najviac gólov súpera: Jaganjac a Tankoski po 5, Serafimov 5/5, Tokič 3, 7-metrové hody: 6/5 - 3/3, vylúčenia: 3:7.

Hlasy po zápase:

Slavko Goluža, tréner Tatrana: „Vedeli sme, že dnešný zápas nebude o kráse. Našim jediným cieľom bolo vyhrať, čo sa nám napokon aj podarilo. Na chlapcoch bolo najmä v prvom polčase cítiť pomalšie reakcie a nohy. Mužstvo nevyzeralo tak, ako chceme aby vyzeralo. Už v prvom polčase sme si mali vybudovať väčší náskok. V druhom dejstve, keď sme sa rozbehli a lepšie sme reagovali v obrane, aj útoku, súper bol viac obmedzený. Dali sme niekoľko ľahkých gólov a nakoniec sme dosiahli cenné víťazstvo. Po čo sme prišli, to máme.“

Ante Babič, pivot a najlepší strelec Tatrana (6 gólov): „Bol to ťažký zápas, teda taký, aký sme aj očakávali. V druhom polčase sme zlepšili obranu, ale aj útok a práve lepším výkonom po zmene strán sme vyhrali celý zápas. Teraz už myslíme na zápas proti Nexe, čiže nejaký čas na oslavy rozhodne nemáme.“

Tomáš Číp, pravé krídlo Tatrana: „Prvý polčas sa nám vôbec nevydaril. Nehrali sme vôbec dobre. Neviem, čím to bolo. Boli sme akoby v kŕči. Ale druhý polčas sme sa zlepšili a sme šťastní, že sme im v ťažkom zápase odskočili a že si domov vezieme dva body. To bolo pre nás to hlavné.“

Titouan Afanou Gatine, pravá spojka Tatrana: „Nebol to ľahký deň pre náš tím, ale dosiahli sme v ňom ďalšie veľké víťazstvo. Bol to náročný duel, v ktorom sme lepšie odohrali druhú polovicu. Bojovali sme ale do konca a aj vďaka výborným zákrokom Igora Čuprynu sme opäť vyhrali. Sme veľmi šťastní, uspeli sme v troch zápasoch a budeme sa snažiť v tomto trende pokračovať.“

Januš Lapajne, stredná spojka Tatrana: „Bol to ťažký zápas. V prvých 30 minútach sme boli nervózni. Mali sme veľa vylúčených, čím sa zápas kúskoval a ťažko sme hľadali správny rytmus. Robili sme chyby, ale dôležité bolo, že sme vyhrali polčas aspoň o gól. Metalurg našťastie v druhom polčase trochu fyzicky odpadol. Ľahšie sa nám dávali góly, aj naši brankári pridali dôležité zákroky. Súperovi sme ušli o 3-4 góly a potom bol aj ten záver z našej strany kľudnejší.“

Miroslav Benický, manažér Tatrana: „Tri výhry z troch zápasov v Lige majstrov, z toho dve na ihriskách súperov, musíme považovať za veľký úspech. Je to prvýkrát v histórii, čo Tatran ťahá takúto sériu v tejto súťaži. Nesmieme sa ale nechať uniesť, už v stredu hráme ďalší ťažký zápas proti Nexe v SEHA lige a mužstvo potrebujeme pripraviť pred ďalším z kľúčových zápasov v Lige majstrov proti Čechovským medveďom práve na tento duel. Veríme, že nás v oboch zápasoch príde opäť povzbudiť čo najviac fanúšikov.“