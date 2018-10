Najväčší Peťov fanúšik: Keby nebol Sagan, už dávno nežijem!

Hovorí si bláznivý superfanúšik Petra Sagana. S Belgičanom Markom De Beckerom sa osud nemaznal. V roku 2011 mal pracovný úraz, po ktorom skončil na vozíku.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Radosť mu teraz v živote robí už len slovenský Tourminátor, ktorého podporoval aj v nedeľu počas pretekov s hromadným štartom mužov na MS v Innsbrucku.

„Som Peťov najväčší fanúšik. Na MS predsa nemôžem chýbať,“ začal svoje rozprávanie Mark pre Nový Čas. „Za sebou mám už päť operácií chrbtice. Budúci mesiac ma čaká šiesta. Uvidím, ako dopadne. Môj stav sa neustále zhoršuje. V minulosti som dokonca rozmýšľal aj nad tým, že by bolo lepšie, keby som so všetkým skoncoval. Život mi zachránil práve Peter. Je to moja inšpirácia, dáva mi silu ďalej bojovať. Keby ho nebolo, už by som tu zrejme dávno nebol,“ pokračuje Mark trasúcim sa hlasom.

Keď sme sa ho však opýtali na jeho domácu zbierku, znovu sa mu na tvári objavil úsmev. „Doma mám sedem Saganových cyklistických dresov. Celkovo vlastním viac ako 200 rôznych artiklov s jeho podpisom. Mám doma také malé múzeum. Ja mu na revanš taktiež z času na čas donesiem nejaký darček, ktorý sám vyrobím. Veľmi ma teší, keď ich potom vidím u Peťa doma v Žiline. Otec Ľubomír mi vraví, že som už prakticky súčasť rodiny. Práve jemu som za veľa vecí vďačný,“ dodal Mark.

To, o čom bežní fanúšikovia iba snívajú, on prežíva teraz na vlastnej koži. „Sledujem Petra, kde sa len dá. Nechodím na každé preteky, ale myslím, že s ním aspoň polovicu za celý rok absolvujem. Vždy mám obrovskú radosť, keď ho vidím,“ uzavrel sympatický Belgičan, ktorý už vie čo-to aj po slovensky.

Saganovi pred pretekmi na MS podaroval zelenú čiapku s jeho menom na čele. Peťa však zaujímal predovšetkým jeho zdravotný stav. „Šiesta operácia? To musí byť nesmierne ťažké. Dúfam, že všetko dobre dopadne. Budem ti držať palce,“ odkázal Sagan svojmu obdivovateľovi.