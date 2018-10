V Trnave napadli rodinu kouča Slovana: Syn schytal kopanec a ranu do tváre!

Odsúdeniahodné! Najstaršie slovenské futbalové derby Trnava - Slovan býva vždy plné emócií a napätia, ale toto už bolo príliš.

Počas sobotňajšieho 151. vydania prišlo k incidentu, aké na našich štadiónoch nechceme vídať. Jeden z domácich fanúšikov po góle hostí neudržal nervy na uzde a napadol na hlavnej tribúne rodinu trénera belasých Martina Ševelu (42). Zlosť a zúrivosť si vybil na jeho synovi Martinovi. „Slovan dostal od trnavského klubu asi 40 vstupeniek na hlavnú tribúnu. Bola tam moja rodina i rodinní príslušníci mojich asistentov a hráčov. Po našom góle sa začali tešiť. Nešlo o nejaké výskanie či vrieskanie. Postavili sa a zatlieskali.opísal pre Nový Čas rozhorčený tréner Slovana.

Divočina v hľadisku

Na ihrisku sa hralo i provokovalo. Zo sektorov radikálnych priaznivcov oboch klubov lietali väčšinou vulgárne pokriky plné neúcty a nenávisti k súperovi. Trnava i Slovan si môžu pripraviť ďalšie eurá na pokuty za to, že ich najhlasnejší podporovatelia vydymili celý štadión. Pokoj nebol ani na hlavnej tribúne. „Medzi ultras býva násilie bežné. Ale aby preniklo aj na hlavnú tribúnu, tak to je nemysliteľné. Nad tým sa zastavuje rozum. Idú podporiť svoj tím a schytajú bitku. Keď domáci fanúšikovia zistili, že sú z Bratislavy, neustále ich urážali a škaredo im nadávali. To je viac ako na zamyslenie,“ neskrýval sklamanie Ševela napriek víťazstvu svojho tímu.

Na ťahu je polícia

Všetko pre bezpečnosť divákov. Toto motto by malo platiť na každom štadióne. Nielen trnavskom. Našťastie incident neprerástol do väčších rozmerov aj vďaka rýchlemu zásahu usporiadateľov a pomoci hovorcu Spartaka. „Odviedli ich do priestorov VIP. Tam dopozerali zápas. Po ňom išli vypovedať na políciu, kde podali trestné oznámenie na útočníka, ktorého identifikovali. Verím, že aj Slovan Bratislava zaujme k celej záležitosti stanovisko, lebo toto nepatrí na štadióny. Potom sa čudujeme, prečo ľudia na ne nechodia. No aj pre takéto veci,“ dodal Ševela, ktorý sa po skrátení trestu za neoprávnený štart Marina Ljubičiča v pohárovom zápase vrátil na lavičku Slovana.