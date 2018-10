Richarda a Jana z Talentu spojila hrôzostrašná skúsenosť: Osudná oslava narodenín a boj o život!

Nerozluční kamaráti! V šou Česko Slovensko má talent sa objavilo spevácke duo v zložení Richard Pekárek (23) a Jan Fanta (23).

Mladí muži sa pred porotu postavili v nablýskaných kostýmoch a predviedli číslo plné elánu a zábavy. Len málokomu by však napadlo, že Richard a Jan majú za sebou životnú skúsenosť, pri ktorej išlo doslova o život. V ohrození sa pritom ocitol Richard, ktorý sa skoro utopil vo Vltave.

Richard a Jan sú najlepší kamaráti, ktorých spojila silná životná skúsenosť. Pred dvoma rokmi sa totiž vybrali na oslavu Richardových narodenín, ktoré sa skončili dramaticky. „Tak vášnivo som oslavoval svoje narodeniny, že som sa skoro utopil. Bol som pritom triezvy,“ začal svoje rozprávanie hudobník, o ktorého živote rozhodovali dramatické sekundy. „S kamarátmi sme išli v Prahe na karaoke a keďže bolo pekne, vybrali sme sa potom aj k Vltave. Tam som sa dal od pár ľudí vyprovokovať, aby som preskočil pár metrov rieky na mólo. Doskočil som, pošmykol som sa a buchol som sa odzadu do hlavy,“ pokračoval pre Nový Čas mladík, ktorý vie, že mal viac šťastia ako rozumu.

Otvoriť galériu Kamarátov dramatická chvíľa navždy spojila. Zdroj: tv joj „Dobre, že ma neodniesol prúd. Vylovil ma ten pán, ktorý ma vyprovokoval a spolu s Honzíkom a priateľmi ma zachránili,“ opísal nepríjemný zážitok Richard, ktorý sa musel nanovo učiť chodiť, hovoriť či ovládať hlas. Na hrôzostrašnú udalosť však spomína aj Jan, ktorý videl blízkeho človeka bojovať o svoju holú existenciu priamo pred vlastnými očami. „Bol šesť dní v umelom spánku na prístrojoch a nevedelo sa, či to vôbec prežije,“ spokojne poznamenal Jan.

Dva tábory

Dych berúca dráma má však aj svoje svetlé stránky. „Uzdravil som sa a odvtedy spolu spievame,“ dodal Richard, ktorý v súčasnosti patrí v Česku k najtalentovanejším muzikálovým hercom. „To bol hlavný dôvod, pre ktorý sme sa prihlásili,“ doplnil priateľa Jan. Ten sa aj so svojím priateľom postavil pred porotu Česko Slovensko má talent s humorným číslom.

Porota sa však pri mladých umelcoch rozdelila na dva tábory. „Ja som milovník estrád,“ povedal Jakub Prachař, ktorého podporila aj kolegyňa Marta Jandová. Dvojica si „nie“ vypočula od Jara Slávika a Diany Mórovej, ktorá ich číslo ohodnotila ako „slabé“. „Zabavilo ma to, ale bolo to také diétne,“ vyjadrila sa stroho herečka, ktorá tak dopomohla k tomu, že speváci sa do ďalšieho kola nedostali.