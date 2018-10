Jojkárka Názlerová zapózovala v plavkách: Svoje kilá navyše stále riešim

Berie to s humorom! Jojkárka Renáta Názlerová (50) sa nedávno vrátila z dovolenky v Tunisku a v rámci spomienok na leňošenie v exotike sa dala odfotiť aj v plavkách.

Známa tvár zo Súdnej siene s fotkou nemala žiadny problém napriek kilečkám navyše. Novému Času prezradila, prečo si s postavou „krv a mlieko“ neláme hlavu.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Renáta Názlerová si obľúbila Tunisko, z ktorého sa nedávno vrátila a chystá sa tam opäť. V jej dovolenkovom fotoalbume nechýba ani pózovačka v plavkách. „Mala som šťastie, že som bola v hoteli, kde neboli Slováci, tak som sa aj viac uvoľnila, nemusela som dávať pozor, či nezaspím na ležadle a niekto si ma odfotí. Je to krajina, kde si v pokoji môžem dovoliť aj dvojdielne plavky a nikto sa nepohoršuje,“ povedala Novému Času známa jojkárka, ktorá už dlhé roky zvádza boj s nadváhou.

„Stále to riešim a asi to aj budem riešiť. Je to aj otázka metabolizmu a sú typy ľudí ako ja, ktoré sú konštrukčne veľké. Hovorím, že my „drevorubači“ nemôžeme očakávať, že budeme mať postavu modelky, to nikdy,“ dodala Renáta, ktorá sa z exotiky už vrátila do práce a popri relácii Supermama sa od dnešného dňa vracia na obrazovku v nových častiach Súdnej siene.