Cinkota s manželkou sa tešia zo synčeka Olega, herec odtajnil detaily: Narodil sa nám valibuk!

Prežíva najkrajšie obdobie života! Herec Dušan Cinkota (47) sa v sobotu stal otcom malého Olega.

Manželka Zuzana (32) mu porodila synčeka s obrovskými mierami v banskobystrickej Rooseveltovej nemocnici. Známy umelec, ktorý sa v júli po takmer šiestich rokoch vrátil z väzenia, už stihol svojho potomka aj patrične osláviť. Novému Času sa hrdého otecka podarilo zastihnúť v nedeľu krátko predtým, ako sa na svoje dva poklady prišiel pozrieť do zdravotníckeho zariadenia.

Pre Cinkotu je rok 2018 prelomový. Na herca sa šťastena usmiala aj pred pár dňami, keď sa mu narodil zdravý synček. „Veľmi sa tešíme, Zuzka aj malý Oleg sú v poriadku. No, malý, už teraz je to valibuk,“ zasmial sa herec, ktorý žiari spokojnosťou. „Narodil sa v sobotu o päť minút dvanásť naobed,“ povedal Novému Času Cinki. „Váži 4 310 gramov a meria 57 centimetrov,“ dodal umelec s tým, že manželku v nedeľu previezli z jednotky intenzívnej starostlivosti na štandardné oddelenie. Všetko nasvedčuje tomu, že Zuzka mohla podstúpiť cisársky rez, keďže dieťatko je veľké a ona útla. „Nechcel by som to špecifikovať. To sú intímne záležitosti,“ uviedol.

Syna oslávil

Cinkota svojho syna už privítal. „Pravdaže, ešte v sobotu sme to s kamarátmi patrične oslávili. Rodičia aj svokrovci sa z vnúčatka tiež tešia. Moji dvojnásobne, keďže sestre sa tiež tento rok narodilo dieťatko,“ priznal Banskobystričan. Ten sa mal podľa našich informácií s manželkou v minulosti objaviť na klinike asistovanej reprodukcie. Procedúra umelého oplodnenia však napokon asi nebola potrebná. „Myslím si, že o tom nemôže byť ani reč. Dušan bol na priepustku každú chvílku doma a neverím, že sa nechal o zábavu tvorby dieťaťa obrať,“ zasmial sa jeho kamarát. Cinki sa v júli po šiestich rokoch podmienečne vrátil z basy. Na opletačky s drogami, ktorým čelil, teraz môže definitívne zabudnúť. Radosti i starosti o Olega a obetavú manželku mu naplno zamestnajú myseľ a potvrdia dôvody, prečo vo svojej knihe zčaal písať novú kapitolu.