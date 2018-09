Silvia vďaka lotérii získala trvalý pobyt v USA: Prečo sa chce teraz vrátiť späť na Slovensko?

Tridsaťročná Slovenka Silvia, žijúca v Chicagu, ktorá pred piatimi rokmi vyhrala v lotérii zelenú kartu do USA a získala trvalý pobyt verí, že sa raz vráti žiť domov na Slovensko.

Ako hovorí, odišla, lebo doma nebolo veľa možností. Priznáva, že za domovinou sa jej veľmi cnie. "Teraz tu bola na tri týždne moja mama s mojimi synovcami, a to je veľmi ťažké obdobie. Nielen kilá navyše, ale aj smútok, lebo ťahá nás to veľmi domov," skonštatovala pre TASR.

Silvia je zo Spišskej Belej a v USA jej okrem rodiny chýba aj príroda a Tatry. "Tu sa človek nepohne bez auta ani do obchodu, lebo všetko je tu ďaleko. Doma to bolo iné, človek príde z práce, ide ku kamarátke na kávu, tu ani nevie, kto býva vedľa v dome," opísala. Po tom, čo odišla do USA, sa jej narodila dcéra Sofia, je preto veľmi rada, že má v Chicagu možnosť učiť sa slovenčinu na víkendovej škole Slovak Academy of Chicago a navštevovať slovenské podujatia.

"Je to kúsok domova. Dúfam, že sa raz vrátime s malou domov, takže slovenská škola rozhodne, aby potom lepšie zapadla do kolektívu," doplnila. S manželom sa doma rozprávajú po slovensky, dcéra preto podľa jej slov ovláda slovenčinu perfektne. Hovorí aj po poľsky, keďže navštevuje poľskú škôlku a v súčasnosti sa učí po anglicky. Na Slovensku bola už dvakrát a babku by rada navštívila opäť.

Slovenke žijúcej v Chicagu chýba aj pravá slovenská bryndza. V USA sa dá kúpiť bryndza z Poľska, ako však hovorí, nedá sa so slovenskou porovnať. Keď jej preto príde návšteva z domoviny, v batožine pricestuje aj zásoba bryndze. "Teraz mi mama pirohy do mrazničky namrazila," zhrnula s úsmevom. Slovenská gastronómia v jej rodine nechýba ani na Vianoce, kedy podávajú hríbovú kapustnicu, zemiakový šalát a ryby.