Sagan je aj napriek odstúpeniu na seba hrdý: Tu je dôvod, prečo Tourminátor preteky nedokončil

Peter Sagan odstúpil z pretekov na MS v Innsbrucku. Slovenský cyklista priznal, že v nedeľu si to príliš neužil.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

To, čo avizoval, to sa aj naplnilo. Peter Sagan už počas piatkovej tlačovej konferencie tvrdil, že tento rok to na ďalší dúhový dres nevidí. Žiaľ, šampionát nakoniec ani nedokončil a z preteku odstúpil.

Piaty prejazd cez cieľovú čiaru znamenal pre Sagana definitívnu bodku za účinkovaním na MS v Tirolsku. "Dalo sa vidieť, že som si to veľmi neužil. Ale skúsil som a keď som videl, že to nemá význam, išiel som dolu. Ale som rád, že som mal na sebe tri roky dúhový dres. Môžem byť na to hrdý. Verím, že o rok o neho budem môcť opäť bojovať. Možno je aj dobré, že si dám na jeden rok od neho oddych," reagoval po pretekoch.

Saganovi sa jeho kolegovia z reprezentácie snažili pomôcť ako sa dalo, ale ťažké okruhy v Innsbrucku s kopcom Igls boli nad ich sily. Ako prví odstúpili Baška a Mahďar. "Bolo vyššie tempo, ale zasa nie až také extrémne. Bolo mi jasné, že nepomôžem, aj keby som vydržal dlhšie. Bolo jasné, že sa každým okruhom bude pelotón selektovať. Kopec Igls na okruhu bol veľmi ťažký, nedá sa tam kde oddýchnuť, potom zasa technický úsek v meste veľa oddychu neponúkal. Chceli sme si užiť atmosféru," priznal Baška.